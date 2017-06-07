Çok uzun süre tok tutma özelliğine sahip!

Ramazan'ın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle uzun açlık süresi, sahurda çok daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Özellikle bazı besinlere tok tutucu özellikleri dolayısıyla sahur sofralarında yer verilmesi büyük fayda sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan "Sahurda sindirim sistemini çok yormayan besinler tercih edilmeli ve glisemik indeksi düşük besinler tüketilerek kan şekerinin hızlı yükselmesine, hızlı doyup hızlı acıkmaya engel olunmalıdır" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, sahurda yer verilmesi gereken, tok tutucu özelliği olan besinleri Sabah.com.tr'ye anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.