Dünyaca ünlü Türk hekimi hayatını kaybetti

Türkiye'de ve dünyada önemli bilimsel çalışmalara imza atan Prof. Dr. Rıdvan Ege, yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle, yaklaşık üç aydır tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında yaşamını yitirdi.



Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı Onursal Başkanı, Ufuk Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı, Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği Onursal Başkanı, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Onursal Başkanı, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Onursal Başkanı olan Prof. Dr. Rıdvan Ege, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.



Ege, yaklaşık üç aydır kurucusu olduğu Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yatıyordu.



Prof. Dr. Ege'nin cenazesi, yarın saat 14.00'te Ufuk Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde düzenlenecek törenin ardından, Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.



HAYATI BELGESEL OLDU



Prof. Dr. Ege'nin hayatı, kurucusu ve onursal başkanı olduğu Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TODBİD) tarafından belgesel yapıldı. Ege'nin hayatından çeşitli kesitler, çok sayıda fotoğrafı ve özel röportajlarının bulunduğu belgeselde, hekimlik, akademisyenlik ve bilim insanı olabilmek için bir kişide nelerin bulunması gerektiğine dair açıklamaları öne çıktı.



Belgeselde yer alan röportajda Prof. Dr. Ege, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Hekimlik gönül işidir, aşk işidir. Hekimin, yüreğinde bir sıcaklık olacak. İyi bir akademisyenin de özverili olması, fedakar olması gerekir. İyi bir bilim adamı zengin olamayabilir fakat gönlü zengindir."



111 KİTAP YAZDI



Prof. Dr. Rıdvan Ege, 1925'te Denizli'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladı. 1948'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni askeri öğrenci olarak "pekiyi" dereceyle bitirdi.



Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki bir yıllık stajının ardından, 2 yıl 6 ay Erzincan'da Pratisyen Hekim olarak, altı ay da Diyarbakır'da Uçuş Hekimi olarak görev yapan Prof. Dr. Ege,Türkiye'de Genel Cerrahi Uzmanı olduktan sonra Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı için 1955'te Amerika'da Columbia Üniversitesine gitti. 1959'da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak yurda döndü.



Türkiye'ye dönüşünde GATA'da 1961'de kendisi tarafından ilk kez kurulan Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine Direktör olarak atandı. Aynı yıl doçent unvanını kazandı.



Rıdvan Ege, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniğindeki tek Ortopedi ve Travmatoloji öğretim üyesinin hastalanması üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıl süreyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde görevlendirildi.



1962'de bir yıl süreyle Harward ve Columbia Üniversitesinde çalıştı.



1968'de Fulbright Programı ile Amerika'ya Southern California ve Columbia Üniversitesine El Cerrahisi İhtisası için gönderilen Prof. Dr Ege, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Ankara ve Gazi Üniversiteleri Senato Üyeliği ve Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, Kazaları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Antalya ve Gazi Tıp Fakülteleri Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Birleşmiş Milletler 1981 Sakatlar Yılı Teknik Direktörlüğü, Dünya Sağlık Teşkilatı Danışmanlığı, Sağlık Bakanlığı Danışmanlığı Kızılay Yönetim Kurulu gibi görevlerde bulundu.



Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşuna ve yasalarının çıkarılmasına öncülük eden Ege, bugüne kadar 47 bin 470 sayfa tutan 16'sı İngilizce, 111 kitap yazdı ve 316 araştırma ve çalışma bildirisi yayımladı.



Yabancı dilde yayınlanan iki tıbbi mecmuanın sahibi ve editörü, iki mecmuanın co-editörlüğünü yapan Prof. Dr. Ege, Türkiye Sakatların Rehabilitasyonu Derneği, Türkiye Sakatların Rehabilitasyonu Vakfı'nın Kurucu Üyesi ve Başkanlığını, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneğini kurarak, uzun süre başkanlıklarını yaptı.



Ayrıca, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı ve Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneğinin uzun süre başkanlık görevlerini üstlenmiş halen Onursal Başkanı olan Ege, bunlara ek olarak Trafik Güvenliği Kurulu üyesi ünvanıyla birçok ilde etkinliklerde bulundu.



Halen College of International Surgery, IFSSH (Uluslararası El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu), FESSH (Avrupa El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu), EFORT (Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu veya General Consoul ve SICOT International Comitee üyesi olan Prof. Dr. Ege, Japon El Cerrahi Derneği Onursal üyesi olan Ege, SICOT Direktörlüğünü, MMOT'un (Akdeniz ve Ortadoğu Ortopedi ve Travmatoloji Birliği) kuruculuğunu ve 12 yıl başkanlığını üstlendi.



Sekiz yıl boyunca, Uluslararası Kazalar ve Trafik Tıbbı Birliği (IAATM) Genel Başkanlığını yapan Ege, 2001'de 2 bin kadar kişinin katıldığı VIII. Dünya El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi Başkanlığı yürüttü. 2005'te yılında üç bine yakın ortopedistin katıldığı İstanbul'daki 23. Dünya Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Başkanı oldu.



Prof. Dr. Ege, şimdiye kadar Amerika ve Japonya'dan Mısır ve Nairobi'ye kadar 26 ülkeye konuk konuşmacı olarak davet edildi, 8 yabancı ülkeden birçok madalya, plaket ve bilim kurulu onursal üyeliğine sahip oldu.



1996 ve 2002'de 'Türkiye'nin en başarılı Vakıf Başkanı" plaketi ve beratı, 1996 "TÜBİTAK Hizmet Ödülü", 1997 Tabip Odaları'nın yılın "Hizmet Ödülü" ve Dünya Trafik Tıbbı'na üstün hizmeti nedeniyle "Gerin" madalyası verilen Ege, 1998'de Olimpiyat Komitesi Kariyer Dalı "Fair Play" Bilim Dalı büyük ödülünün sahibi oldu ve 2001'de Selçuk Üniversite Senatosu tarafından "Fahri Bilim Doktora" unvanını aldı.



Prof. Dr. Ege'ye 2006'da Japon El Cerrahi Derneği tarafından (Japanes Society for Surgery of the Hand) Onursal Üye unvanı verildi.

OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN HİZMETİNE VERDİ



Prof. Dr. Rıdvan Ege kendisi ve Eşi Binnaz Ege adına Ankara'da Anadolu Lisesi, kızı Ufuk Ege adına Anaokulu ve kardeşi Avukat İlhan Ege adına İzmir'de bir ilkokul yaptırarak, Milli Eğitim Bakanlığı hizmetine verdi.



Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı Başkanı Rıdvan Ege'nin öncülüğünde 1999'da 4 fakültesi ve 4 enstitüsü olan Ufuk Üniversitesi kuruldu ve Ankara İncek'te büyük bir kampüs yaptırıldı.



Ege'nin eşi Çocuk Sağlığı Profesörü Doktor Binnaz Ege de 31 Aralık 2013'te yaşamını yitirmişti. Ege'nin kızı Prof. Dr. Ufuk Ege, halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde İngiliz Edebiyatı Profesörü olarak görev yapıyor.