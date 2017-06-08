Günde bir yumurta boy uzatıyor

Gelişim geriliği gösteren bebek ve çocuklarda günde bir yumurta tüketiminin boy uzaması ve büyümeye olumlu katkı sağladığı belirlendi. Ekvador'da yetersiz beslenen 6-9 ay aralığındaki 160 bebek üzerinde çalışma yapıldı. Gelişme geriliği gösteren alt gelir gruplarına mensup bebeklerden rastgele seçilen 60'ına 6 ay boyunca günde bir yumurta verilerek, protein, demir, çinko, fosfor gibi maddeler açısından zengin bu gıdanın boy ve gelişim üzerindeki etkileri incelendi. Çalışmada, yumurta tüketen bebeklerin tüketmeyenlere göre yüzde 47 daha az gelişme geriliği gösterdiği tespit edildi.