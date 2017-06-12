Oruç tutmak kansere neden olan geni kapatıyor!

Sağlıklı, genç görünümlü, uzun yaşam herkesin hayali... Bunun için yıllardır çeşitli formüller üretiliyor. Son dönemlerde ise bilim insanları, "en başa döndüler".

Atalarımızın yaşam düzeninin, yaradılışımıza en uygun olduğunu düşünüp ona uygun önerilerde bulunuyorlar. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, diyet ve sağlıklı yaşama dair aykırı şeyler söylediği ve büyük ses getiren 'Sağlığını Yeniden Keşfet' kitabıyla bu aralar gündemde. Kitabında sağlıklı bir ömür için özellikle beslenme düzenine ilişkin önerilerini sıralayan Erk'e göre uzun yaşamın sırrı her şeyden önce 2-3 haftada bir yapılacak 16-36 saatlik açlıklarda gizli. Prof. Dr. Osman Erk sorularımı yanıtladı.