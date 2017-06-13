Yaşlılara tavsiye: Dans edin

İngiltere merkezli Trinity Laban Müzik ve Dans Konservatuvarı'nın Dans Bilimi Bölümü Başkanı Emma Redding, dansın hem kemiklere hem de ruh sağlığına faydalı olduğunu belirterek yaşlılara dans etmelerini tavsiye etti. BBC'ye konuşan Redding, "Dans ettiğiniz zaman normalde almadığınız fiziksel riskler alırsınız. Beden ağırlığınızı sağasola, öne-arkaya kaydırarak normalde yürürken yapmayacağınız hareketler yaparsınız" dedi. Dansın psikolojik faydalarına da değinen Redding, "Bu insanların arasında aylardır kimsenin dokunmadığı kişiler de var ve fiziksel temas onların özgüvenini artırabilir" ifadelerini kullandı.