Bayramı sağlıklı geçirmek için 10 önemli kural

Uzun saatler sabırla bekleyerek oruç tuttuğumuz Ramazan ayının sonuna geldik. Hazırlanan muhteşem bayram sofraları, birbirinden lezzetli ikramlar bizi bekliyor. Ve biz de büyük ihtimalle ziyaretlerde sunulan tüm ikramları tüketecek, tatlıları abartacak ve yemeklere aniden yükleneceğiz. Ancak dikkat! Ramazan boyunca süren uzun açlığın ardından küçülen midemize aniden yüklenmek ve yüksek kalorili besinler tüketmek mide ve sindirim sistemimizde sorun oluşturarak hazımsızlık, şişkinlik ile gaz sorunlarına neden olabiliyor. Ayrıca kan şekerinde oluşacak olan düzensizlikler nedeniyle terleme, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi veya kalp ritmi gibi sorunlar da gelişebiliyor. Bayramda aşırı kalorili ve hatalı beslenme özellikle diyabet ve hipertansiyon hastaları için hayati problemler oluşturabiliyor. Dolayısıyla bayramda mutluluğumuzun sağlık sorunlarıyla gölgelenmemesi için kontrollü beslenmemiz çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan bayramı sağlıklı geçirmek için nasıl beslenmemiz gerektiğini anlattı, önemli önerilerde bulundu.