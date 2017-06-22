Bu hastalıkta ilk 2 hafta çok önemli!

Halk dilinde "toplardamarda pıhtı oluşması" olarak bilinen derin ven trombozu, vücudun herhangi bir bölgesinde ana toplardamarların pıhtıyla tıkanması anlamına geliyor. Genellikle 40 yaş üzerinde görülse de, ender olarak gençlerde de ortaya çıkabilen derin ven trombozu en sık bacaklarda ya da kalçanın uyluk bölümünde gelişiyor. Hastalık nedeniyle bacaklarda oluşan şişlik ve ağrı tedavide geç kalındığında kronikleşerek yaşam boyu sürebiliyor. Daha da önemlisi pıhtı koparak akciğeri besleyen damarlara ulaşıp aniden kan akımını önlerse akciğer embolisi olarak adlandırılan ölümcül bir tabloya yol açabiliyor.