Bağırsaklarınızdaki o problemi ortadan kaldırıyor!

Hani şöyle kütür kütür yemekten pek çok kişinin büyük keyif aldığı yeşil erik, artık son demlerini yaşıyor. Mayıs'ta başlayıp Temmuz ile birlikte sezonu sona eren yeşil erik, bugünlerde marketlerde, semt pazarlarında karşımıza çıkmaya devam ederken, bu fırsatı kaçırmamakta fayda var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, yeşil eriğin cildin genç kalmasını sağlamasından kalp dostu olmasına dek birçok faydası bulunduğunu belirtiyor. Yeşil eriğin soğuk çay olarak da hazırlanıp tüketilebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, Sabah.com.tr okurları için yeşil eriğin faydalarını anlattı, soğuk çay tarifi verdi.