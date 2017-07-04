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Biyolojik saat erkek için de ilerliyor

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Giriş Tarihi: 4.7.2017
Biyolojik saat erkek için de ilerliyor
ABD'de yapılan bir araştırma yaş ilerledikçe çocuk sahibi olma olasılığının azalmasının, sanılanın aksine sadece kadınlar için değil erkekler için de geçerli olduğunu ortaya koydu. Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nin yürüttüğü araştırmaya göre 30 yaşın altında eşi olan 40-42 yaş arası kocaların çocuk sahibi olma olasılığının oranının yüzde 46 olduğu belirlendi. Bu oran 30-35 yaş arası erkekler içinse yüzde 73... Uzmanlar DNA'nın yaşla birlikte zarar gördüğünü belirterek yaşlı erkeklerin çocuklarında otizm ve şizofreni olma olasılığının yükseldiğini ifade etti.
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Biyolojik saat erkek için de ilerliyor
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