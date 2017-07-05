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Göbek yağlarını yok ediyor!

Giriş Tarihi: 5.7.2017 09:43 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 10:35
Göbek yağlarını yok ediyor!

Kışın metabolizmanız iyice yavaşlıyor. Yavaşlayan metabolizmayla birlikte hareketsizlik de istenmeyen kilolara neden oluyor. Yaza doğru göbekte ve kalçada yağlanmalar başlıyor. Yazın fazla kilolalardan kurtulmanın yollarından biri de metabolizmanızı hızlandırmaktan geçiyor. Hızlı metabolizma zayıf kalmanın anahtarı gibi görülürken, yapılan çalışmalar bazı besinlerin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğunu ortaya koyuyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, metabolizmayı hızlandıran besinleri anlatırken kilo vermeye giden yolda bazı ipuçları verdi.

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Göbek yağlarını yok ediyor!
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