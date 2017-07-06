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Diyabet riskini düşürüyor, sindirim problemini yok ediyor

Giriş Tarihi: 6.7.2017 14:05 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 14:39
Diyabet riskini düşürüyor, sindirim problemini yok ediyor

Zengin içeriğiyle pek çok hastalıktan koruyan kiraz, afrodizyak etkisiyle de dikkat çekiyor.

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Diyabet riskini düşürüyor, sindirim problemini yok ediyor
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