Güneş alerjisine karşı çinko

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu
, fikriyat.com sitesinde güneş alerijisi hakkında bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
"Güneşe karşı alerjisi olanlar için yaz tatilini düşünmek bir azap halini alıyor. Güneş alerjisine karşı henüz kesin bir çözüm yoktur. Güneş alerjisi deride kızarıklık, kabarcık ve kaşıntıya neden olur. Güneş ışığına fazla maruz kalındığı taktirde de iltihaplanmaya yol açar. Derinin güneş ışığı alarak kahverengileşmesi de bu alerjiden dolayı mümkün olmaz. Güneşlenildiğinde de deri normal kahverengi renk tonunu almaz. Güneş ışığında bulunan UVB (UltraViole-B '320-250 nm') deri üzerinde ve alt tabakalarında serbest radikallerin oluşumuna neden olduğundan alerjik reaksiyonlar tetiklenir ve histamin salgılanmasına neden olur. Histamin salgılanmasıyla deride kaşıntı ve kaşımaya bağlı olarak da ödem gelişir. Neticede inflamasyon (yangı) belirgin olarak kendisini gösterir. Di-valent çinko, aynı zamanda serbest radikalleri nötralize ederken (antioksidant), histamin salgılanması üzerinde de antihistaminik etkisini göstererek güneş alerjisinin gelişmesine engel olabilir.
Çinko esansiyel bir mineraldir. Günlük tükettiğimiz gıdalar üzerinden düzenli olarak almak zorundayız. Çünkü, çinko vücudumuzda depolanmaz. İnsan vücudunun ortalama günlük çinko ihtiyacı 15mg' dır. Bu miktarda çinkoyu, düzenli olarak tüketeceğimiz gıdalar üzerinden almak zorundayız.
Hamile bayanlar, emziren anneler ve yoğun stres altında çalışanların günlük çinko ihtiyaçları 25 mg olmalıdır.
Bunun dışında ağır spor yapanlar, ileri yaşta olanlar, diyabetikler, östrojen hormonu içeren ilaç kullanan kadınlar ve sık sık alkol tüketenlerin yeterli düzeyde çinko aldıklarına emin olmaları gerekir.
Çinko takviyesi:
"Günlük 15 mg'lık çinko takviyesinin güneş alerjisine karşı çok güçlü bir zırh oluşturduğu gözlemlenmiştir. Çinko takviyesi için eczacınızdan bilgi alın."
ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN NEDEN OLDUĞU DİĞER ŞİKAYETLER
Saç dökülmesi, saç kırılması ve tırnak zayıflığı
Çocuklarda gelişme bozukluğu
İştahsızlık
Gece körlüğü
Erkeklerde impotans ve sertleşme problemleri
Erken doğum yapma riski
Bebeğin düşük ağırlıkta doğması
Hafıza güçsüzlüğü
Uçuk veya aft şikâyetinin sık sık tekrarlaması
Bağışıklık sistemi zayıflığı
Kronik yorgunluk
Çinko eksikliği olanlar özellikle bazı tahıllara karşı tüketimlerinde ölçülü olmaları gerekir. Bunun sebebi fitik asit bakımından zengin olan buğday, soya, mısır gibi gıdaların çinko, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi minerallarin emilimini azaltmasıdır. Badem, ceviz, fındık gibi yüksek oranda fitik asit içeren gıdaların tüketilmesinde de ölçülü olmak gerekir.
Çinko bakımından zengin gıdalar; kabak çekirdeği, tahin (susam yağı), bitter çikolata, yerfıstığı, peynir, kuzu eti ve deniz ürünleridir.
(fikriyat.com sitesinden alınmıştır)