Minik Kartal’ı biz de kurtarırız

Türkiye 10 aylık Yılmaz Kartal bebek
için tek yürek oldu. Kalp nakli bekleyen Kartal bebek için ailesinin sosyal medyada düzenlediği kampanyada 19 saatte 4.4 milyon lira toplandı. Ailesi Kartal bebeği tedavisi için Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Giessen'ne götürüldü. Sağlık Bakanlığı gelişmeleri yakından takip ediyor. Çocuğun Giessen'de adı gizli tutulan bir hastanede tedavi gördüğünü belirten bazı Türk hekimler ise Türkiye'de bebeklere kalp nakli yapılabildiğini hatırlatarak "Kartal bebeği biz de kurtarırdık. Paraya değil organa ihtiyaç olduğu topluma anlatılmalı" mesajı verdi. İşte değerlendirmeler:
TÜRKİYE'DE ÜCRETSİZ
Sağlık Bakanlığı adına açıklama yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp Cerrahisi Uzmanı, Çocuk Kalp Cerrahı ve Kalp Nakli Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Paç:
Bir ay önce Kartal bebeği Almanya'ya yönlendiren kardiyolog hekim arkadaşımız, bu ameliyatın bizde yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilgi aldı. Biz 40 kişilik biz ekibiz. Böyle bir hasta geldiğinde acil listesine alıp nakile hazırlıyoruz. Türkiye'de yapıldığını zaten biliyorlar, sormalarına bile gerek yok, biz bu ameliyatları kongrelerde sunuyoruz. 4 yılda 21 bebek-çocuk kalp nakli yaptık. Dünya standardı yıllık yaşam beklentisi yüzde 89'dur, bizde oran yüzde 91. Avrupa'da yabancı kontenjanı var. Yüzde 70 kendi vatandaşına, yüzde 30 yabancılara nakil yapıyorlar. Türkiye'de bu organ nakilleri ücretsiz yapılıyor. Biz kimseyi yurt dışına göndermiyoruz. Organ sıkıntısı konuşulacaksa eğer; bu tüm dünyanın sıkıntısı. Dünyanın en çok yapay kalp takan ülkesiyiz. 3'üncü sıradayız. Batı daha iyi diye bir anlayış var, bu yanlış. Daha çabuk donör bulunur anlayışı var, hayır bulunamaz. Öncelik kendi vatandaşlarının. Organ bağış oranları az, bizim bağış oranlarını artırmamız lazım. Yazık oluyor bu bebeklere, zaman kaybı oluyor. Bu çocuk bizde yatsaydı belki de bir ayda kalp bulunacaktı. Anne-baba iyi yönlendirilmedi ya da inat ettiler, onu da bilmiyorum. Kartal bebeğin bir an önce nakil olmasını, ailesine de bu süreçte sabır diliyorum.
PARAYLA ORGAN MI SATACAKLAR?
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci:
Almanya, Türk vatandaşına parayla organ hem de kalp mi satacak yani? Alman basınının bundan haberi var mı? Bizde geçen yıl 16 çocuğa kalp nakli yapıldıysa, Avrupa'da 35 nakil yapılmıştır. Almanya organ naklinde dünyanın mimlenmiş ülkelerinden biridir. 2012'deki haberlere baktığınızda para karşılığı hastaların durumlarını daha kötü göstererek organ bekleme listelerinde değişiklikler yapılmıştır. O zaman herkes yardım toplasın ve istediği hastaneye gitsin.
BAKANLIK KOORDİNE ETMELİYDİ
Florence Nightingale Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Ata Bozoklar:
Biz organ naklinde Avrupa ülkelerinin ilerisindeyiz. Para yardımı toplama iznini veren valilik ile Sağlık Bakanlığı arasında bir iletişim eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bu kalp nakli ülkemizde yapılmıyor değil ki, ülkemizde bebeklere kalp nakli yapılıyor. Sadece bekleme süresi Avrupa'ya oranla biraz daha uzun sürüyor olabilir. Ama bunun için de bu hasta yurt dışına yollanacak ise bunu bakanlık koordine etmeliydi. Bakanlığımız zaten bunun için var ve böyle durumlarda süreci yürütüyor.
YILLARCA SIRA BEKLEYEN HASTALAR VAR
Antalya
Medical Park Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin: Bu ülke Oktar Babuna olayını yaşamış bir ülkedir. Her evlat annesi için önemlidir ama bizim organ nakli bekleme sırasında yıllarca bekleyen hastalarımız var. ABD'de, vatandaş olmayana 1 milyon euroya nakil yapılıyor. Ama bu para üniversite fonuna aktarılıyor. 100 nakil yapan merkez, 5 yabancı hastaya nakil yapabiliyor. Bu da yasal oluyor. Yani ABD'ye gitmiş olsaydı, bu şekilde oldu diyebilecektik.