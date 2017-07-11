Yaşlanmaya karşı 7 bitki

Bitki kimyası üzerine uzman İsviçreli Profesör Kurt Hostettmann, "Yaşlanmayı Geciktirici Bitkiler Hakkında Her şey" (Tout Savoir sur Les Plantes Anti-âges) isimli kitabında antioksidan özellikleriyle öne çıkan bitkileri sıraladı. İşte en popüler 7 bitki:
Zencefil:
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğeri kuvvetlendiriyor. Çay olarak tüketilebilir.
Zerdeçal:
Alzheimer, kolon kanseri ve eklem rahatsızlığına iyi geliyor. Baharat gibi ya da biber ve yağ ile birlikte tüketilmesi gerekiyor
Deniz iğdesi:
Portakaldan 30 kat fazla C vitaminine sahip. Yoğurda bir çorba kaşığı eklenerek tüketilebilir.
Kuş kirazı:
Reçeli de yapılan kuş kirazı dünyanın en çok antioksidan içeren meyvelerinden biri. Yoğurda bir çorba kaşığı ekleniyor.
Altın kök:
Enerji veriyor, strese karşı direnci güçlendiriyor. Kapsül ve tablet şeklinde tüketilebilir.
Adaçayı:
Enfeksiyonların giderilmesini sağlıyor. İdeali çay olarak tüketilmesi
Biberiye:
Organizmanın enfeksiyonlara karşı direncini güçlendiren biberiye yağını yemekleri lezzetlendirmek için 1 ya da 2 damla kadar kullanabilirsiniz.