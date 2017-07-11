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Yaşlanmaya karşı 7 bitki

Giriş Tarihi: 11.7.2017
Yaşlanmaya karşı 7 bitki
Bitki kimyası üzerine uzman İsviçreli Profesör Kurt Hostettmann, "Yaşlanmayı Geciktirici Bitkiler Hakkında Her şey" (Tout Savoir sur Les Plantes Anti-âges) isimli kitabında antioksidan özellikleriyle öne çıkan bitkileri sıraladı. İşte en popüler 7 bitki:
Zencefil: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğeri kuvvetlendiriyor. Çay olarak tüketilebilir.
Zerdeçal: Alzheimer, kolon kanseri ve eklem rahatsızlığına iyi geliyor. Baharat gibi ya da biber ve yağ ile birlikte tüketilmesi gerekiyor
Deniz iğdesi: Portakaldan 30 kat fazla C vitaminine sahip. Yoğurda bir çorba kaşığı eklenerek tüketilebilir.
Kuş kirazı: Reçeli de yapılan kuş kirazı dünyanın en çok antioksidan içeren meyvelerinden biri. Yoğurda bir çorba kaşığı ekleniyor.
Altın kök: Enerji veriyor, strese karşı direnci güçlendiriyor. Kapsül ve tablet şeklinde tüketilebilir.
Adaçayı: Enfeksiyonların giderilmesini sağlıyor. İdeali çay olarak tüketilmesi
Biberiye: Organizmanın enfeksiyonlara karşı direncini güçlendiren biberiye yağını yemekleri lezzetlendirmek için 1 ya da 2 damla kadar kullanabilirsiniz.
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