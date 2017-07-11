Yaşlanmaya karşı 7 bitki

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Bitki kimyası üzerine uzman İsviçreli Profesör Kurt Hostettmann, "Yaşlanmayı Geciktirici Bitkiler Hakkında Her şey" (Tout Savoir sur Les Plantes Anti-âges) isimli kitabında antioksidan özellikleriyle öne çıkan bitkileri sıraladı. İşte en popüler 7 bitki:Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğeri kuvvetlendiriyor. Çay olarak tüketilebilir.Alzheimer, kolon kanseri ve eklem rahatsızlığına iyi geliyor. Baharat gibi ya da biber ve yağ ile birlikte tüketilmesi gerekiyorPortakaldan 30 kat fazla C vitaminine sahip. Yoğurda bir çorba kaşığı eklenerek tüketilebilir.Reçeli de yapılan kuş kirazı dünyanın en çok antioksidan içeren meyvelerinden biri. Yoğurda bir çorba kaşığı ekleniyor.Enerji veriyor, strese karşı direnci güçlendiriyor. Kapsül ve tablet şeklinde tüketilebilir.Enfeksiyonların giderilmesini sağlıyor. İdeali çay olarak tüketilmesiOrganizmanın enfeksiyonlara karşı direncini güçlendiren biberiye yağını yemekleri lezzetlendirmek için 1 ya da 2 damla kadar kullanabilirsiniz.