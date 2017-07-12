Mis gibi sağlık koktu

Uzun yıllardır içindeki kafein nedeniyle kahve
nin fayda ve zararları tartışılıyor ancak yeni araştırmalara göre kahve erken ölüm oranını azaltıyor. Kahvenin yararlarını ortaya koyan ilk araştırma 10 Avrupa ülkesinden 450 bin kişinin katılımıyla düzenlendi. 16 yıl süren incelemeler sonucunda araştırmacılar günde 3 ya da daha fazla fincan kahve içen erkeklerde erken ölüm oranının yüzde 18, kadınlarda ise yüzde 8 oranında azaldığını tespit etti. Katılımcıların 14 bin 800'ünün ise karaciğer enzimlerinin ve glikoz kontrolü konusunda daha iyi biyolojik göstergelere sahip olduğu gözlemlendi. Amerikan Fizikçiler Koleji tarafından yayımlanan "Annals of Internal Medicine" isimli dergide sonuçları yayımlanan araştırmaya göre kahvenin ömre olan katkısı çeşidine göre değişmiyor.
ÖMRÜ UZATIYOR
İkinci araştırma ise ABD'de beyaz ve farklı ten renklerinde 185 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Günde bir fincan kahvenin her etnisitede erken ölüm riskini yüzde 12 oranında azalttığı belirlendi. İki ya da üç fincan kahve ise erken ölüm riskini yüzde 18 oranında azaltıyor. Çalışmayı yöneten Güney California Üniversitesi önleyici tıp bölümünden Doçent Doktor Veronica Setiawan, "Kahve içenlerin kalp hastalıkları, kanser, felç, solunum yolu hastalıkları, diyabet ve böbrek rahatsızlıklarından ölüm riskinin azaldığını gözlemledik" diye konuştu. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı da geçen yıl, kahvenin kanser riskini yükselttiğine dair bir bulgu olmadığını açıklamıştı.
GDO'LUDA KANSER ŞÜPHESİ
Araştırmalarda kahvenin GDO'lu olup olmadığına yönelik bir veri yok. Çok sayıda bilim insan genetiği değiştirilmiş yani GDO'lu kahvelerin zararlı olduğunu söylüyor. Hawaii'deki kahve çiftçileri ise tarım teknolojisi şirketi Monsanto'yu GDO'lu kahvelerin kansere neden olduğu gerçeğini sakladığı gerekçesiyle dava açmıştı.