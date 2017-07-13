Yeni versiyon bağımlılık: Şarj bağımlılığı!

Akıllı telefonların ve tabletlerin kullanımının artması ve insan hayatında vazgeçilmez bir hal almasıyla beraber yeni türde hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bunların en başında ''şarj bağımlılığı'' geliyor. Eski zamanlarda bağımlılık derken insanların aklına kötü alışkanlıklar ya da kafein bağımlılığı gelirken teknolojinin gelişmesi ve insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmasıyla birlikte bağımlılığın da türleri değişiyor. Gözü sürekli şarjda olan, her zaman priz yakınlarında oturmaya dikkat edenler veya yanında sürekli yedek batarya ile dolaşan kişiler şarj bağımlısıdır diyen Nöroloji Uzmanı Mehmet Yavuz görüşlerini aktarıyor.