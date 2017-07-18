Güneş lekelerine karşı avokado maskesi

BUGÜN NELER OLDU

Bitkisel sağlık denildiğinde akla ilk gelen isim olan kimyager, biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, yaz aylarında sağlığımızı bitkisel yöntemlerle korumanın yollarını anlattı:Güneş eski güneş değil. Neden değil? Çünkü hava kirliliği ve ozon tabakasının incelmesi, daha kısa boylu ışınları vücudumuza alıyor ve derimiz bundan olumsuz etkileniyor. Güneş alerjisi dediğimiz şeyin en önemli noktası, çinko eksikliğidir; bunun olmaması lazım. Yani çinko eksikliğiniz varsa güneş alerjiniz belirgin şekilde ortaya çıkar ve deri, güneş yanıklarını daha zor toparlar. Bu anlamda çinko bakımından zengin gıdaların tüketilmesi lazım. Çinko ve kalsiyum bakımından en zengin sebze brokolidir.15 günlük brokoli kürü yapabilirsiniz. 150-200 gram brokoliyi alırsınız, 1-1.5 bardak suda beş dakika haşlarsınız, bunun suyunu içersiniz, haşlanmış tanelerini de salatanızın içine koyacaksınız. Bunu düzenli yapmaya gayret edin.Deri, başlı başına bir organdır. Derinin korunabilmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler var. Özellikle kızgın güneşten kendimizi koruyacağız. Deri rahatsızlıklarında aloevera jelini kullanmak çok etkilidir. Aloeveralı bir jel kullanabilirsiniz. Güneşe karşı 30 veya 50 faktörlü koruyucu kullanabilirsiniz. Ancak ne olursa olsun kızgın güneşte mümkün olduğu kadar kısa kalınmalı. Denizden çıktıktan sonra da mutlaka tatlı suyla duş almalı, tuzu üzerinizde bırakmamalısınız.Bilinmesi gereken bir şey daha var: Cildi hassaslaştıran bazı gıdalar var. Bunlar; sarımsak, domates, portakal suyu, greyfurt suyu, acı baharat ve turşudur. Bunlar cildinizi hassaslaştırıp mesela egzaması veya sedefi olan insanlarda hem kaşıntıyı artırır, hem de alerjik reaksiyonların tetiklenmesine neden olur.Mümkün olduğu kadar doğal beslenmelisiniz. Hazır gıdalardan uzak durulmalı. Çünkü içerisindeki katkı maddeleri bir şekilde ciltte alerjik reaksiyonlarla karşımıza çıkıyorlar.Burada dikkat edilmesi gereken bir şey daha var: Diyelim ki deri kaşıntınız var; yulaf samanı çayı yapacaksınız. Deri kaşıntılarına karşı bulunmaz bir nimettir, sedef hastalarının ve egzama hastalarının kaşıntılarını anında alır. Bir tutam (5-6 gram) yulaf samanını bir bardak suda beş dakika kaynatacaksınız. 8-10 dakika ılımaya bırakacaksınız. Sonra bunu süzün. Bütün derinizi, vücudunuzu, kaşınan yerlerinizi, kaşınmayan yerlerinizi bununla iyice ıslatabilirsiniz, derhal kaşıntınızı alır. Tekrar yıkamanıza gerek yok, üzerinizde dursun. Bu şekilde fazla kaşıdığınız zaman da deri tahriş oluyor, inflamasyonlar gelişebiliyor.'Güneşten kendimizi neden korumalıyız?'ın bir başka cevabı da vitiligo dediğimiz hastalıktır. Beyaz lekeler oluşur; pigment kaybıdır bu. Pigment kaybına neden olan faktörlerden bir tanesi fazla güneş ışığıdır. Güneş; vitiligoyu azdırıyor ve tetikliyor. Burada da vitiligoya karşı direnç kazandıran, yulaf samanı çayıdır. Başlangıçta özellikle ellerde çıkar, sonra genital bölgelerde çıkar, en son yüze atlar. Doğrudan yüzde de başlayabilir fakat genelde el-ayak kısmında, diz kapağı çevresinde ve genital bölgelerde kendisini gösterir. Eğer başlamışsa yüzünüze atlama riski çok yüksektir. İşte bundan kendinizi korumak için yulaf samanı büyük bir nimettir.Güneş lekelerine karşı avokado kullanın. Serttir, yumuşaması lazım. Bursa şeftalisi gibi yumuşayacak. Bunun için yapacağınız en güzel şey, kese kağıdının içine koymak veya gazete kağıdına sarıp iyice beklemektir. Dışından yoklarsınız. Birkaç gün içinde yumuşar. Yumuşamış avokadodan bir yemek kaşığı alacaksınız, gene bunun içerisine bir yemek kaşığı keten tohumu yağı ilave edeceksiniz. Güzelce karıştırıp ezeceksiniz. Sonra bunu cildinize süreceksiniz. 20 dakika beklemesinde çok büyük fayda var. Cildinizi besler.Deniz kenarında tuzlu su, saman nezlesine karşı iyi gelir. Göz sulanmasına, burun akıntısına, hapşırmaya karşı deniz suyunun olumlu etkisi var.Uçuşan polenler, çok yoğun olmasa da hâlâ var. Eğer hapşırıyorsanız, burun akıntınız varsa, gözünüz sulanıyor ve yanma varsa mucizevi bir şekilde bunu yok edecek olan taze teredir. Ağzınıza birkaç yaprak taze tere alıp saplarıyla beraber çiğneyin. 5-10 saniye sonra hapşırmanız da, göz sulanmanız da, burun akıntınız da geçer. Saman nezlesine karşı, polen alerjisine karşı bulunmaz bir nimettir. Benim çok güçlü saman nezlem var. Baharda ve yaza geçişlerde taze tere devamlı bulundururum; buzdolabımda vardır, arabamın içinde vardır. Çiğnediğim zaman hemen geçer.Alerjiye karşı genel olarak vücudunuzun direnç kazanmasını istiyorsanız, alerjiye karşı güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasını istiyorsanız; üzüm çekirdeği yağı kullanın. Bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı alabilirsiniz. Çorbanızın veya salatanızın içine 1-2 çay kaşığı üzüm çekirdeği yağı koyabilirsiniz. Özellikle sedef hastalarında çok etkilidir. Kaşıntıların alınmasında pullanmaya karşı da bulunmaz bir nimettir.Diyelim ki taze tereyi bulamıyorsunuz saman nezlesinde; ne yapacaksınız? Üzerlik tohumunu deneyin. Bir yemek kaşığı üzerlik tohumunu tencerede kaynatın, Bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı üzerlik tohumunu atın ve onu burnunuzdan soluyun. Anında saman nezleniz ortadan kalkar.Yaz mevsiminde veya baharda güneşin veya polenlerin tetiklediği alerjiler aynı zamanda astımı da tetikleyebiliyor. Burada yapacağınız şey de keçi boynuzu pekmezidir. Özellikle çocuklardaki alerjik astım ve yetişkinlerdeki astım için keçi boynuzu bulunmaz bir nimettir. Sabah-öğle-akşam veya sabahakşam bir tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi. Şimdi çok çeşitli pekmezler var. Bana sorsanız, 'En sağlıklı pekmez hangisidir?' diye ben keçi boynuzu pekmezi derim. Benim için dünyanın en sağlıklı pekmezi keçi boynuzu pekmezidir. Öyle bir şeydir ki sizi akciğer kanserine karşı da koruyor, astıma, alerjiye karşı da. Özellikle alerjik astımdan kurtulan o kadar çok çocuk sayısı var ki... Bize gelen e-postalardan bunu biliyoruz. Anneler bu konuda çok müteşekkirler. Özellikle 3-4 yaşındayken çocuklarınıza keçi boynuzu pekmezi verin; alerjiye karşı direnç kazanıyorlar.suyuyla saçınızı ıslatın veya ısırgan içerikli gerçekten kaliteli şampuanlar var; onu kullanabilirsiniz. Saçlarınız seyrelmeye, saç telleriniz incelmeye başladıysa bir şeye dikkat edeceksiniz. Kadınları erkeklerle mukayese ettiğimizde kadınlar çok az su içer erkeklere nazaran. Saçlarınızın ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız, doğal dalgalanmasını istiyorsanız, canlılığını görmek istiyorsanız bol su içeceksiniz. Saçınızın feri sönmüşse bilin ki az su içiyorsunuz demektir. Bayanlar selülitten şikayet eder. Neden selülit oluşuyor? Az su içtikleri için. Dolayısıyla suyun yerini hiçbir şey tutmaz. Portakal suyuyla yıkanabilir misiniz? Bu önemli bir şey.maskenin kırışıklıkların azalmasında, cildinizin ışıl ışıl parlamasında mucizevi etkisi vardır. Bir tane orta boy kırmızı sert elma, üç veya dört tane sert kayısı. Kırmızı elmanın ince kabuğunu soyacaksınız, soyduğunuz kabuğu kabın içine atın. Dört tane sert kayısının çekirdeğini çıkartın, etrafında plezentası vardır, yumuşak yeri; onu kaşıkla hafifçe sıyırın. Ve elma kabuğunun bulunduğu kaba ilave edin. İnce ince doğrayın. İçine de iki Türk kahvesi fincanı dolusu su ilave edin. Bunu beş-altı dakika pişirin. Cıvık lapasını yapacaksınız. Tahta kaşıkla da iyice ezin. Sonra robottan geçirin, krem gibi olacak. Çok da sulu yapmayın. Hafif hafif yedirerek bütün yüzünüze sürün. En az 20-30 dakika bekleyecek. Yedi-sekiz dakikadan sonra cildinizin gerildiğini hissedeceksiniz.