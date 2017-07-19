Sivilceye davetiye çıkaran yiyecekler!

Bu konuda araştırma yapan birçok uzman bazı yiyeceklerin sivilce oluşumuna davetiye çıkardığını, üstelik çoğu kişinin de bu durumun farkında olmadığını söylüyor. Bunun önüne geçmek için bu gıdaları bir süre boyunca yeme düzeninden çıkarıp, o sırada sivilcelerle oynamayıp, kullanılan nemlendiricilerle sivilcelerin durumunu izlemek gerekiyor. Eğer siz de aşağıdaki besinleri çok tüketiyorsanız bunu mutlaka denemelisiniz.

Tuz

Tuz sivilce oluşumu için oldukça risk taşıyan bir yiyecektir. Çünkü çok fazla sodyum alımı cildinizi kurutur ve ayrıca teninizde şişmelere neden olabilir. Bu durumda sivilceli bir cildin iyileşebilmesi için en son ihtiyacı olan şeydir. Bu nedenle bir süre tuzu hayatınızdan çıkararak sivilcelerinizin durumunu gözlemleyebilirsiniz. Bu süre içerisinde konserve yiyecekler ve abur cuburlardaki gizli tuza da dikkat etmelisiniz.