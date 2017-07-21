Sıcak havalarda diş çekimine dikkat

Başhekim Burhan Kömüroğlu, sıcakların en çok etki ettiği konunun diş çekimi sonrası meydana gelen kanamalar olduğunu vurgulayarak, vatandaşları bu konuda uyardı. Güneşli ve sıcak havaların hakim olduğu yaz mevsiminde diş çektiren vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Kömüroğlu, "Sıcağın etkisiyle diş çekimi sonrası kanamalar artacaktır. Bu sebepten vatandaşların diş çekimi sonrası güneşin altında durmamaları, sıcak ortamda bulunmamaları gerekiyor. Serin ve klimalı ortamlarda istirahat etmeleri gerekir. Bunun yanında çekim yapılan bölgeye buz tatbiki uygulanmak kanamayı azaltacaktır" dedi.



Kanamayı durduramayan vatandaşların tekrardan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine müracaat etmelerini isteyen Kömüroğlu, kanamayı durduracak tedavilerin uygulanacağını söyledi.

Kanamanın kan kaybı, tansiyon düşüklüğüne, bulantı ve halsizliğe neden olabileceğini belirten Kömüroğlu, bu belirtilerin ortaya çıkmaması için uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.