Karpuz cildi, avokado gözü koruyor

Birbirinden lezzetli yaz meyvelerinin sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Şeftaliden karpuza, üzümden armuda kadar her biri birer şifa deposu. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, yaz meyveleri ve sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi...Yaz meyveleri arasında özlemle beklenen erik, lezzetinin yanı sıra sağlığa da oldukça faydalı. Halk arasında çok bilinmese de A, C ve K vitamininden zengin olan erik, posa ve potasyum içeriği açısından kalp dostudur. Ayrıca romatizmal hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Posalı yapısı sebebiyle kabızlığı önler ve sağlıklı bir sindirim sisteminin olmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde kolon kanserini önlemeye yardımcı olur. Düşük kalorili bir meyve olan eriği, diyet yapanlar rahatlıkla tercih edebilir. Fakat içeriğindeki asitli yapı nedeniyle sindirim sistemi hassasiyeti olanlar için zararlı olabilir. 10 tanesi bir porsiyona eşit olan eriğin aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Tuza batırılarak tüketilen erik ise hipertansiyon riskini tetikleyebilir. Bu nedenle tuzlu yemekten uzak durulmalıdır.Sebze ve meyvelerin şekillerine göre hangi organa iyi geldiğine dair yapılan yorumlar çilek için de geçerli. Çileğin kalp şeklinde olması, sizin için iyi olduğuna dair bir ipucudur. Kuersetin olarak adlandırılan antioksidanlardan çok zengindir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, damar sertleşmesini önlediği ve antikansorejen etkisi olduğu da ortaya koyulmuştur. Polifenol içeriği sebebiyle kalp hastalıklarına karşı kalkan oluşturan çilek; vitamin deposu, potasyum ve lif kaynağıdır. Öyle ki yaklaşık sekiz adet çilek, portakaldan daha çok C vitamini sağlar. Düşük kalorisi ve glisemik indeksi sebebiyle hem diyet yapanlarda, hem de şeker hastalarında porsiyon kontrolüyle rahatça tüketilebilir. Yaklaşık 12 çilek bir porsiyondur.Yaz meyvelerinin en sağlıklılarından bir diğeri de şeftalidir. İçerdiği fenolik bileşikler sayesinde obezite ile ilgili metabolik sendrom, kalp hastalıkları ve diyabeti önlemede büyük rol oynar. C vitamini içeriği sebebiyle kansere sebep olan serbest radikallerle mücadele eder ve kanseri önlemeye yardımcı olur. Potasyum açısından zenginliği sebebiyle de kalp hastalıkları riskini en aza indirir. Bir orta boy şeftali bir porsiyondur.Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde su içeriği yüzde 90 olan karpuz birçok kişi için sağlıklı bir yemek alternatifi. Sıvı kaybını engelleyen karpuzun kalp sağlığından kanserden korunmaya kadar da birçok önemli etkisi var. Yapılan çalışmalarda, likopenden zengin karpuzun kalp hastalığı riskini düşürdüğü görülüyor. C vitamini içeriğiyle mükemmel bir antioksidan kaynağı olan karpuz, kansere sebep olan serbest radikallerle savaşarak kanser oluşumunu engelliyor. Bazı çalışmalarda, likopen içeriği sebebiyle prostat kanseri riskini de azalttığı gösterilmiştir. Lif ve su içeriği sebebiyle kabızlığı önleyerek, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Karpuzda bulunan kolin besin ögesi; kas hareketi, öğrenme ve hafıza için vücuda yardımcı olur. Ayrıca A vitamini içeriği sebebiyle de cildin nem dengesini korur. Ancak glisemik etkisi yüksek olduğundan kan şekerini aniden yükseltir ve sık acıkmaya neden olur. Tam bir şeker deposu olan karpuzu tüketirken aşırıya kaçmamalı. Gün içinde üç üçgen dilimden fazla tüketilmesi aşırı şeker yüklenmesine ve kilo artışına neden olabilir. Diyabet hastaları karpuzu peynirle tüketebilir.Yeni yeni beslenme alışkanlıklarımız içerisinde yer almaya başlayan avakado, doymamış yağ asidi içeren bir meyvedir. Bu nedenle sağlıklı kolesterol seviyesinin sürdürülmesine yardımcı olur ve kalp sağlığını korur. İçeriğinde bulunan bazı fitokimyasallar sayesinde gözdeki dokulara büyük fayda sağlar ve gözü özellikle güneşin zararlı ışınlarından korur. C, E, K, B6 vitamini ve folik asit içerir. Folik asit, özellikle gebelik döneminde çok önemli bir vitamindir. Düşük riskini azaltır ve doğumsal anomali olan nöral tüp defektini önler. Önemli bir magnezyum ve potasyum kaynağı olan avokadonun kalorisinin büyük bir kısmı yağlardan gelir. Fakat bu yağlar sağlıklı olduğu için doygunluk da sağlar. Yarım avokado bir porsiyona eşittir.Yaz aylarında vücudu serin tutan kavun, bu sayede terlemeyi azaltır ve kuru ciltleri nemlendirir. Kalbi güçlendirmesinin yanı sıra sakinleştirici etkisi de bulunur. Bu faydalarına rağmen ülseri olanların kavun tüketmesi fayda yerine zarara neden olabilir. Ülser hastalarının yanı sıra diyabet hastaları da glisemik indeksi yüksek meyvelerden olan kavunu tüketirken çok dikkatli olmalı. Günde bir ince dilimden fazla kavundan kaçınılmalı.İçeriğindeki güçlü antioksidanlar sebebiyle yaşlanma karşıtı olan üzüm, yorgunluğu giderir. Üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol çok güçlü antioksidan etkiye sahip olduğundan ara sıra çekirdeğini dişlerinizle ezerek yemenizde fayda var. Buna karşı glisemik indeksi yüksek bir meyvedir. Fruktoz içeriğinin ve vücut tarafından kan şekerine karışım hızının yüksek olduğu unutulmamalıdır. Bir porsiyon üzüm 15 adet iri üzümden oluşur ve gün içinde bu sayının aşılmaması gerekir. Karaciğer yağlanması olanlar ve hamileler, üzümü diyabet hastaları gibi dikkatli tüketmeli.Kansere karşı koruyucu olan armut, kalp çarpıntısından sindirim sistemine, hamilelik bulantılarından yüksek lif içeriği sebebiyle kabızlığa kadar pek çok sorunu önler. Aynı zamanda zihni de dinlendirir. Ancak tansiyonu düşürücü etkisi olduğundan özellikle tansiyonu düşük olanların armudu dikkatli tüketmesi gerekir. Günde bir armut yeterlidir. Fazla yenmesi ishale neden olabilir.Demir, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve liften zengin bir meyve olan incir; diğer meyvelere göre daha fazla lif içeriğine sahiptir. Kansızlığa ve kabızlığa iyi gelir, hücreleri yeniler. Kansere karşı koruyucu etkisi olan incir, glisemik indeksi en yüksek meyvelerden biridir. Bir adedi 48-50 kalori içerir ve sadece bir adedi bir porsiyon meyveye eşittir. Kilo problemi yaşamamak için dikkatli tüketilmelidir.Yüksek lif içeriği sebebiyle bağırsak hareketlerini düzenleyen kayısı; kalsiyum, bakır, fosfor içeriği sebebiyle de kemik sağlığı yapımını destekler.C vitamini, potasyum ve lif içeriğiyle kalp sağlığını olumlu yönde etkiler. İçeriğindeki potasyum, kan damarlarını rahatlatarak kan basıncını düşürür, C vitamini de kalbi serbest radikallerden korur. Antioksidan içeriği sebebiyle cildi tazeler.Üç tanesi bir porsiyona eşit olan kayısı, aşırı tüketildiğinde kan şekerinin yükselmesine ve ishale neden olabilir. Diyabet hastalarının kayısıyı dikkatli tüketmeleri gerekir. Potasyumdan da zengin olan kayısı, özellikle potasyum değeri yüksek olan böbrek hastaları tarafından tüketilmemelidir.?Yabanmersininin kemiklerden sindirim sistemine kadar pek çok şeye faydası var. Demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko ve K vitamini içeriği sebebiyle kemik yapımına katkıda bulunur ve kemiklerin dayanıklılığını artırır.Düşük sodyum içeriği nedeniyle kan basıncını düşürür. Bu nedenle yüksek tansiyonu olanların, doktorlarına danışarak tüketmeleri önerilir.