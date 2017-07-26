60 kilo verdi 2 cm uzadı

Zafer Bulut, tüm çocukluk ve gençlik çağını aşırı kilolu olarak geçirdi. Bulut, kilolarından rahatsız değildi fakat 20'li yaşlarda sağlık sorunları birer birer kendini göstermeye başladı. Bulut'ta sırasıyla diyabet, kolesterol ve karaciğer yağlanması şikayetleri başladı. Birkaç denemeyle şekeri hayatından çıkararak beslenmesine dikkat eden Bulut kilo verdi fakat verdiği kiloları fazlasıyla geri aldı. 30 yaşında geri aldığı kilolardan dolayı hastalıkları da artarak devam eden Zafer Bulut, obezite cerrahisi olmaya karar vererek Memorial Antalya
Hastaneleri Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan'a başvurdu. Zafer Bulut, geçirdiği obezite cerrahisi ameliyatı sonrasında bir senede 60 kilo verdi ve tüm hastalıkları ve kullandığı ilaçlardan kurtuldu.
ERKEN YAŞTA KARA CİĞER YAĞLANMASI
İnşaat sektöründe çalışan İstanbul doğumlu 30 yaşındaki Zafer Bulut, kilolu geçen çocukluk çağından sonra kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. 23 yaşında diyabet hastası oldu ve kötü kolesterolü bir türlü düşmüyordu. Devam eden süreçte karaciğerinde yağlanma saptandı. Kilo vermediği sürece hastalıkları nedeniyle ilaç kullanmak durumundaydı. Birkaç defa diyet yaptı ve kilo verdi fakat diyeti devam ettirmediği için verdiği kiloları tekrar geri aldı. 30'lu yaşlarına yaklaşırken artık kendini beğenmemeye, alışveriş yaparken zorlanmaya ve içine kapanmaya başladı. Bulut, 30 yaşında hem sağlık sorunlarından kurtulmak hem beğeneceği bir bedene kavuşmak için obezite cerrahisi olmaya karar verdi. 6 ay boyunca ameliyat hakkında araştırma yapan Bulut, mayıs 2016'da Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan'a başvurdu.
30 yaşındaki Zafer Bulut, kısa süre içinde fit bir görünüme kavuştu.
BEDENİ KÜÇÜLDÜ, BOYU UZADI
140 kiloyken ameliyata giren Bulut, bir yıl sonunda 80 kiloya düştü. Hayat standardının çok değiştiğini belirten Bulut, "Kiloluyken yapamadığım fiziksel aktiviteleri artık yapabiliyorum. Yürüyüşüm değişti. Önceden beni görenler 40 yaşında olduğumu düşünürlerdi, artık yaşımdan da küçük gösterdiğimi söylüyorlar. Boyum kiloluyken 1.85 cm'di. Şimdi ise 2 cm daha uzadım çünkü sırtımdaki kiloların verdiği ağırlıklar gitti ve duruşum değişti. 30 yaşından sonra bedenen küçüldüm ama boy olarak büyüdüm" dedi.
'KALP HASTALIĞI YA DA İNME KAÇINILMAZDI'
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alihan Gürkan, Bulut'un tedavi süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Karaciğer yağlanması olduğu için öncelikle o yağlanmanın azalmasını sağladık. 10 gün sıvı beslenmenin ardından ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat olmadan önce kan şekeri 300'lerdeyken şimdi 80'lere düştü. Kolesterolü tamamen normal düzeylerde seyrediyor. Eğer bu ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtulmasaydı tansiyon, kalp ve inme gibi birçok hastalık kapısını çalacaktı."