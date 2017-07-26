Kulak çınlaması ve uğultu varsa dikkat!

Yaşam kalitesini düşürecek boyutlara ulaşabilen kulak çınlamasının nedeni genellikle cep telefonuyla uzun süre konuşmak ve yüksek sesli müziği kulaklıkla dinliyor olmak gibi basit etkenler oluyorAncak bazen altta yatan neden 'beyin tümörü' gibi oldukça ciddi bir hastalık da olabiliyor!

İnce tiz bir cızırtı, bazen hışırtı, su gürültüsü ya da direkt çınlama… Kulak çınlaması ya da tıptaki adıyla 'tinnitus', hastaların kulaklarında ya da kafasının içinde duyduğunu ifade ettiği, normalde olmayan ses duyma olayı. Ülkemizde ortalama her 100 kişiden 10'u hayatının bir döneminde kulak çınlama sorunuyla karşılaşıyor.