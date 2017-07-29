Bebeğinizi banyo öncesi emzirmeyin!

Yeni doğmuş bebeğin banyo
su genellikle anne-babaları korkutabilir. Bebeği düzgün tutamamaktan, üşütmekten, kulağına su kaçırmaktan, bebeğin su yutmasından dolayı aileler banyo yaptırırken telaşlanıyor. Ancak banyo, bebeğinizin gelişimi ve rahatlaması açısından çok önemli. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Balgöz Ergül; bebek banyosu ile ilgili şu bilgileri verdi:
AKŞAM SAATLERİ UYGUN
Bebeğinize banyo yaptırmadan önce banyo yapılacak alanı ve banyo malzemelerini hazırlamalısınız. Genellikle bebeklerin banyo zamanı için, banyo küveti, küvet filesi, suyu rahat dökebilmeniz için küçük bir tas, banyo süngeri, havlu, bebek için özel şampuan, çıktıktan sonra giyeceği tüm kıyafetleri, bezi ve bebek yağı önceden hazırlanmalı.
Bebeğiniz için kullanacağız şampuan ve sabun, mutlaka bebekler için üretilen özel ürünlerden olmalı. Yetişkin sabun ve şampuanları, bebeğinizin gözlerini yakacağı gibi içinde bulunan kimyasallar onun narin cildi için de zararlıdır.
Hava sıcaklığı ve ev içi sıcaklığı uygun ise bebeğinize günün her saatinde banyo yaptırabilirsiniz. Banyonun ve daha sonra giyineceği odanın sıcaklığının 22-24 derece olmasını sağlayın.
Bebekler keyifli bir banyonun ardından güzel bir uyku çekerler. Bu nedenle banyo, bebeğinizin daha rahat uyuması için akşam saatlerinde tercih edilebilir.
Banyo sırasında, bebeğinizin kusmaması için, banyo öncesi yakın zamanda bebeğin beslenmemiş olması gerekir.
Banyo öncesinde, bebeği yıkayacak kişinin yüzük, bilezik gibi bebeğin cildini tahriş edebilecek takıları çıkarması gerekir.
Banyo suyunun sıcaklığı, dirseğimizi yakmayacak sıcaklıkta olmalı. Eğer bu konuda çok hassassanız; hazırlayacağınız suya derece koyabilir ve suyu 37-40 derece arasında kullanabilirsiniz.
Bebeğinizi boyun ve poposundan kavrayarak banyo küvetine hazırladığınız filenin üzerine koyun.
Uygun pozisyona gelen bebeğinizin üzerine yavaş ancak hızlı hareketlerle suyu üzerine dökün. Eğer banyo küvetine daha önceden su doldurduysanız, suyun derinliğinin 10 santimetreyi geçmemesine dikkat edin.
Bir sünger yardımıyla banyo şampuanını yumuşakça vücuduna yayın. Onunla yumuşak bir sesle konuşmaya devam edin.
EN FAZLA 10 DAKİKA
Son olarak başını dikkatle ıslatıp az miktarda bebek şampuanını köpürtün. Suyu bebeği yüzüstü tutarak ensesinden ve başın arka kısmından dökün. Bu şekilde bebeğin kulağına su kaçmasını önlemiş olursunuz. Yüzüne de su gelmemesine dikkat edin.
Bebeklerin banyo süresi 5-10 dakika civarında olmalı.
Banyo sonrasında bebeğinizi havlusuyla yavaş yavaş kurulayın. Kuruladıktan sonra bebeğinizin cildine uygun bir yağ sürüp temiz kıyafetlerini giydirin. Banyo sonrası bebeğinizin tırnakları daha kolay kesilir; eğer tırnakları uzunsa, banyo sonrası uykusunda tırnaklarını kesebilirsiniz.
Bebeğinizi banyo sonrasında besledikten ve gazını çıkardıktan sonra sakin bir uyku uyumasını sağlayabilirsiniz.
OYUNCAKLAR İLE EĞLENCE KATIN
Bebeğiniz biraz daha büyüdüğünde, banyodan daha fazla zevk alması için banyo oyuncaklarını kullanabilirsiniz. Pinpon topları, plastik bardak, pet şişeler, sıkabileceği bir sünger; banyoda eğlenceli oyuncaklara dönüşebilir.
GÖBEK BAĞINI NEMLİ BIRAKMAYIN
Bebeğinizin göbeği henüz düşmemiş ise onu banyo süngeriyle silerek göbek bağını ıslatmadan yıkayabilirsiniz. Bu banyoda dikkat edilecek en önemli husus, göbek bağının çabuk kuruması için nemli kalmamasına dikkat edilmesidir.
Göbek bağını kuru ve temiz tutmak önemli. Alkol, tentürdiyot gibi kimyasal maddeler kullanılmamalı. Ancak bazı özel durumlarda doktora danışarak alkollü bir solüsyon kullanmanız gerekebilir.
HAZIRLARKEN ONUNLA KONUŞUN
Bebeğinizi banyoya hazırlarken, kıyafetlerini çıkarırken onunla konuşun, kendisini huzurlu hissetmesini sağlayın ve telaşlı hareket etmeyin.
Eğer banyo yaptırırken telaşlanıyorsanız, bebeğinizi eşinizle veya size yardımcı olabilecek bir arkadaşınızla birlikte yıkayabilirsiniz.