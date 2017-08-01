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Bu bilgiler altın değerinde… İşte yorgunluğa iyi gelen besinler…

İHA

Sağlık Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 15:47 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 15:49
Bu bilgiler altın değerinde… İşte yorgunluğa iyi gelen besinler…

Çağın hastalığı yorgunluk hemen herkesin en büyük dertlerinden bir tanesi… Şehir hayatı ve çalışma saatlerinin yoğunluğuna bir de stres eklenince bir türlü kendimizi dinlenmiş hissedemiyoruz… Peki, yorgunluğa ne iyi geliyor? Gün içerisinde ne tüketsek bu durumu değiştirebiliriz. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, işte tam da bu konuda çok önemli bilgiler veriyor. Enç, yulaf, kabuklu kuruyemişler, nar suyu, fasulye ve mercimeğin yorgunlukla savaşan enerji deposu besinler olarak ön plana çıktığını söyledi. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, yorgunlukla savaşan enerji deposu besinleri ve özelliklerini şöyle sıraladı:

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Bu bilgiler altın değerinde… İşte yorgunluğa iyi gelen besinler…
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