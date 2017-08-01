Kendinizi kötü hissettiğinizde kaçınmanız gereken 5 düşünce şekli

Unutmayın mutlu olmak, bisiklete binmek gibidir, asla unutulmaz, sadece bazen pratik yapmak gerekir… İlginizi çekebilir: Enerjinizin tükendiğini hissettiğinizde tekrar motive olmak için yapmanız gerekenler

KÖTÜ HİSSETTİĞİNİZ İÇİN "KENDİNİZİ KÖTÜ HİSSETMEYİN"

Dünya üzerindeki herkesin zaman zaman bunu yaşadığını kendinize hatırlatın. Bu insan olmanın ufak zorluklarından biri. Ancak onu aşmak mümkün. Genelde kötü hissettiğimizde aklımıza kendimizi kötü hissettirebilecek başka şeyler getirmeye eğilimliyiz. Onların sadece birer zihin oyunu olduğunu unutmayın. Aklınıza sizi mutlu eden bir anıyı getirin ve o anı baştan sona zihninizde tekrar yaşayın.

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

Kötü bir şey yaşadığımızda ya da kötü hissettiğimizde, kafamızda geleceğe dair olumsuzluklar belirir. Bir anda hiçbir şey yolunda gitmeyecekmiş gibi gelir ve bu düşünceyle başa çıkmakta zorlanırız. Böyle zamanlarda bir kağıt ve kalem alıp gerçekleştirmek istediğiniz hayalleri yazın. Yazdıkça daha da yazmak isteyecek, hayatı ve yaşamayı neden sevdiğinizi hatırlayacaksınız.

KENDİNİZE YÜKLENMEYİN

Hayatımızda yaşadığımız şeylerin sebebi de nedeni de biziz evet. Fakat hata yapmak kadar doğal bir şey yok. Hayatımız boyunca her şeyi deneye yanıla öğreniyor, kimi zaman güzel sonuçlar elde ederken kimi zaman yanılabiliyoruz. Bu çok normal. Hiçbir zaman yaşadığınız olumsuzluklar yüzünden kendinizi suçlamayın. Kendinizi affedin, onaylayın ve başarısızlıklarınıza ve yanılgılarınıza küçük bir gülümsemeyle cevap verin.

BAŞKA İNSANLARI SUÇLAMAYIN

Mutsuz hissettiğiniz şeyler yüzünden başkalarını suçlamak hiçbir zaman doğru bir yöntem değildir. Hayatınızda olup bitenlerden dolayı başkalarını sorumlu tutarsanız çözümü her daim onlardan beklersiniz. Ancak hayat sizi hayatınız ve onu yoluna sokmak yalnızca sizin elinizde. Bu konuda başkalarına güvenmek sadece zaman kaybı olur.

KENDİNİZİ DİĞER İNSANLARLA KIYASLAMAYIN

Hele ki sosyal medyanın geldiği bu noktada herkes bir diğerinin hayatına gün geçtikçe daha da dahil olmaya başladı. İnternette gördüğümüz tatil fotoğrafları, paylaşılan mutluluk temalı fotoğraflar, başarılı anlar derken bizim dışımızda herkesin çok mutlu hissettiği yanılsamasına düşebiliyoruz. Hiçbir şeyin görüldüğü gibi olmadığını unutmayın. Kaldı ki başka insanların mutsuzlukları da sizi mutlu etmesin, tek ilgilendiğiniz sizin nasıl hissettiğiniz olsun.