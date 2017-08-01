Müthiş çip umut oldu

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ABD merkezli Rice Üniversitesi araştırmacıları görme kaybı tedavisi için devrim niteliği taşıyan bir çip geliştirdi. Beyne yerleştirilen FlatScope isimli teknoloji, taşıyıcısına görme yetilerini yeniden sağlayabiliyor. ABD ordusuna bağlı Savunma Araştırma Projeleri Ajansı tarafından 4 milyon dolar (yaklaşık 14 milyon TL) fon sağlanan FlatScope, beyine yerleştirilmiş bir mikroskop görevi görüyor. Çip, direkt olarak görüntü sağlamak yerine beyindeki görme duyusunu tetikleyen nöronların çalışmasını sağlıyor. Görüntüler beyine sinyal olarak gönderiliyor ve böylece yalnızca görüntü değil seslerin de algılanabilmesinin yolu açılmış oluyor. İlk hedeflerinin kaybedilen görme kaybının ortadan kaldırılması olduğunu belirten araştırmacılar, bu çip sayesinde duyma engelinin de ortadan kaldırılabileceğini dile getiriyor. Teknoloji dünyasındaki gelişmelerin kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirten araştırma ekibinden Jacob Robinson, "Cebimizdeki akıllı telefon için olan bir çipin üzerine milyarlarca element içeren son derece yoğun işlemciler yaratabiliyoruz. Peki, neden bu ilerlemeleri sinirsel ara yüzeylere uygulamayalım?" diye konuştu.Robinson, milyonlarca nöronu uyaran buluşun aynı zamanda beyindeki faaliyetleri kaydederek insan beynini daha detaylı tanımamızı sağlayacağını vurguladı. Beyin faaliyetlerini üç boyutlu olarak kaydedecek teknolojinin aynı anda bir milyondan fazla nöronu görüntülemesinin hedeflendiği belirtildi. Çipin henüz prototip aşamasında olduğunu açıklayan araştırmacılar, teknolojinin henüz hastalara uygulanabilir yeterliliğe sahip olmadığının altını çizdi.