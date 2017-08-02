Hormonlu çilek ve domates erken ergenlik sebebi!

Hormonlu çilek ve domatesin yanı sıra hormonla büyütülen hayvanın eti ve yumurtası da erken ergenliğe yol açıyor Yapılan araştırmalar, aldığımız gıdalar içinde bulunan hormon ve katkı maddelerinin çocuklarda erken ergenliğe neden olduğunu gösteriyor. Doğal yollarla üretilmedikleri için domates, çilek, salatalık, elma, portakal ve benzeri birçok sebze-meyve, hormonla büyütülen hayvanların etleri ve yumurtalar; erken ergenlik nedeni. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, erken ergenliğe kız çocuklarında daha sık rastlandığını belirtti.