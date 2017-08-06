Buerger hastalığı nedir?

Buerger hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Beşoğul, bu hastalığın oluşturabileceği durumlar hakkında uyarılarda bulunuyor.



Ayak veya el parmaklarımızda hafif morarma veya tırnakta oluşan yara bazen parmağımızın kesilmesine kadar gidebilir.

Genellikle bu şikâyetleri pek umursamayız ve parmağımızı kaybettiğimizde ise inanamayız.Evet, düşünün bir; önce ayak parmağınız kesiliyor ve ilerleyen zamanlar da ayağınız kesiliyor….Bir uzuv yok!...

Devam ederek diğer ayak sonra eller ve kol. işte bu sinsi,sonucu korkunç olan hastalık "Buerger"…Kimse bende olmaz demesin!Çünkü sıklıkla sigara içenlerde ve erkeklerde görülmesine rağmen hala nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte ailesel geçiş de mevcuttur.