Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Emzirmek kanser riskini azaltıyor

Giriş Tarihi: 6.8.2017 15:10 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 16:17
Emzirmek kanser riskini azaltıyor

Yapılan son araştırmalar, bebek emzirmenin kadınlarda meme kanseri riskini düşürdüğünü ortaya koydu

ARKADAŞINA GÖNDER
Emzirmek kanser riskini azaltıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz