Kanseri yaylada yendi

Trabzon
'da 2 restoran işleten evli ve 3 çocuk babası işadamı Ertuğrul Ataman
(60), 3 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass ameliyatı oldu. Ameliyattan önceki tetkiklerde doktorlar akciğerinde leke fark etti. Ameliyattan sonra ise aşırı terleme ve çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başlayan Ataman'ın akciğerindeki leke büyümeye başladı. Ankara'da yapılan tetkiklerde ise akciğerde olan lekenin, lenf bezlerine sıçradığı ve kansere yakalandığı tespit edildi. Doktorlar, bu hastalıktan kurtulmasının "şans" olduğunu söylediklerinde ise dünyası başına yıkıldı. Trabzon'a dönen Ataman, doktorların umutsuzluğuna rağmen hastalığına direndi. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servisinde tedavisine başlanan Ataman'a, 33 seanslık radyoterapi ve kemoterapi tedavisi uygulandı. 1.5 aylık tedavi sonrası ise kanseri yendi. Ataman, şimdi koşuyor, geziyor ve hayata daha farklı bakıyor.
Bu hastalığın en büyük sebebinin aşırı stres ve üzüntü olduğunu söyleyen Ataman, "Hastalıya yakalandığımda 2 restoranımda 60 kişi çalışıyordu. Hastalık nedeniyle iki işyerimi de kapatmak zorunda kaldım. Tedavi sürecinde hasta moduna hiç girmedim. Yaylalara gidip oksijen takviyesi aldım. Sessiz ve doğa harikası yaylalar bana hayat verdi. 3 yaşındaki torunum Mert ile hayata tutundum. Onunla gezdik tozduk, oyun oynadık. Bana verdiği mutluluk da hastalığı yenmemde büyük etki yaptı" dedi. Eşi Safiye Ataman'da Ertuğrul Ataman'ı hastalığı boyunca hiç yalnız bırakmadığını, hep moral vererek destek olduğunu söyledi.
ERKEN TEŞHİS FAKTÖRÜ
Ertuğrul Ataman'ın doktoru Eda Küçüktülü ise hastalığın erken teşhis
edildiğini ifade ederek, "Bu tür hastalıklarda en önemlisi hastalığı yenmeye inanmaktır. Tedaviye de harfiyen uyunca hastalığı yendi" dedi.