Aşırı sıcaklar kalbi vuruyor...

Aşırı sıcaklar herkesin sağlığını aynı oranda etkilemiyor. Yapılan bir araştırmada 65 yaş üzeri kişilerde 20 santigrat derece üzerine her 1 santigrat derece artışın ölüm oranında yüzde 2 artırdığı belirtiliyor. Sıcaklık artışlarından özellikle yaşlı hastalar daha çok etkileniyor. Bunun üzerine olası kalp hastalıkları da eklenince risk daha da artıyor. Ortam sıcaklığının yükselmesiyle birlikte kalp, vücudu soğutmak ve terlemeye yardımcı olmak için daha fazla kan pompalamak yani çalışmak zorunda kalıyor. Sağlıklı kişilerde bile bu mekanizma aşırı sıcaklardan etkilenebilirken kalp hastaları için durum çok daha ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, aşırı sıcak havalar, tansiyon düşmelerine, damarlarda genişlemeye ve kalbe giden kan akımı dengesinin bozulmasına neden olarak kalp sağlığını doğrudan etkilediğine işaret ediyor.