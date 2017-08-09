Aşırı sakarlık varsa dikkat!

Uz. Fzt. İmran Erkanat Toylan, aşırı sakarlığa dikkat çekerek, "Dispraksi gelişmekte olan çocuklardaki sakarlık, beceriksizlik durumunu değil, hareketin çok daha belirgin problemleri tanımlamak tercih edilmiştir" dedi.Duyu Evi Fizyoterapi Hizmetleri Kurucu Müdürü Uz.Fzt. İmran Erkanat Toylan, dispraksi hareketlerin performans ve organizasyonunu, başlatmayı önleyen zorlukların tümünü kapsamak için kullanılan genel bir terim olduğunu ifade ederek, "Beyinden mesajların tam olarak vücuda iletilememesine neden olur ve aynı zamanda bilgiyi işleme kabiliyetinde sorun vardır.



