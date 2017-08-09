Diyette yapılan 6 büyük hata!

Dünyanın neresinde olursa olsun çok sayıda insan diyet
yapıyor ancak çabalar çoğu zaman sonuçsuz kalıyor. İngiliz Daily Mirror gazetesi, kilo verme
yi engelleyen alışkanlıkları ve sağlıklı bir beslenme düzenini benimsemek için gerekli bazı basit önlemleri yazdı.
1. GIDALARDAKİ GİZLİ ŞEKERE DİKKAT
Fazla miktarda şeker tüketmek kilo alımının baş nedenlerinden biri. Aşırı miktarda tüketilen şeker, yağ hücrelerine depolanıyor. Bu nedenle çikolata ve hamur işlerinden kaçınmak gerekiyor. Şeker yerine kuru meyve
gibi gıdaların bol miktarda tüketilmesi de kilo alımının önüne geçmiyor. Bu nedenle meyvelerin de ölçülü miktarda tüketilmesi gerekiyor.
2. HAREKETSİZLİK
Günümüzde özellikle ofis ortamında çalışmak, hareketin azalmasına ve kilo alımının artmasına neden oluyor. Haftada 5 gün 30'ar dakika egzersiz, kilo vermeniz ve formunuzu korumanız için oldukça yeterli. Merdiven çıkmak, yürümek, bisiklete binme ve köpeğinizi gezdirmek gibi herkesin yapabileceği türden egzersizler ise oldukça etkili. İnsan vücudu daha fazla hareket etme kabiliyeti olduğunu unutmayın.
3. GIDANIZI YETERİNCE ÇİĞNEYİN
Hızlı yemek yerine yemeğinizi bilinçli bir şekilde çiğneyin. Kahvaltınızı işe giderken değil oturarak yapın. Zira doyduğumuzu hissettiren hormonlar yemeği gereği gibi çiğneyince aktif oluyor ve yemeğe başladıktan 20 dakika sonra beyin tokluk sinyali veriyor. Hızlı yemek sindirimde sorunlara neden oluyor. Fındık, fıstık, tohum, ceviz ve baklagiller, içerdikleri vitamin ve minerallerle çok yararlı ve diyetlerin vazgeçilmesi. Ancak bu besinler aşırı miktarda tüketildiklerinde kilo alımı kaçınılmaz oluyor. Bir avuç cevizin 500 kalori olduğunu unutmayın.
5. UYKUSUZLUKTAN UZAK DURUN
Uykusuzluk sizi aşırı yorgun hissettirdiğinden karbonhidrat ve şekere olan arzınızı artırır. Uykusuz kalanların yüzde 63'ü kendini mutsuz hissettiğini söylüyor. Bu nedenle uykusuzluktan kaçının.
6. STRESTEN KAÇININ
Bir günde yapmamız gereken çok şey var. İş, aile, alışveriş, yemek, günlük işler gibi birçok şey. Bunlar asla bitmiyor. Ancak bu tür işlerin sizi strese sokmasına izin vermeyin. Stresli olduğunuzda kortizol hormonu salgılandığında vücut bu durumdan çıkmak için glikoz tüketiyor bu da sizi daha fazla şeker tüketmeye itiyor. Bu nedenle sizi stresten uzaklaştıracak egzersizleri hayatınızdan eksik etmeyin.