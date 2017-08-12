Tatilde koruyucu sprey ve şapka kullanın

Saç dökülmesi
kadın ve erkeklerde en sık rastlanan estetik sorunlardan biri. Yerlerde, yastıkta gördüğümüz saç sayısı ne yazık ki yaz aylarında artış gösteriyor. Yazın deniz, havuz ve güneşin etkisiyle ne yazık ki saçlarımız iyice yıpranıyor ve saç dökülme
leri daha sık görülüyor. Günde 50-100 tane saç telinin dökülmesi normal sayılır. Ama daha fazla dökülme varsa dermatoloğa başvurmanızda fayda var!
Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay, saç dökülmeleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi...
EN ÖNEMLİ ROL HORMONLARIN
Saç dökülmelerinde aslında en önemli rolü hormonlarımız oynuyor. Kadınlarda östrojen hormonunun az, erkeklerde androjenin fazla salgılandığı durumlarda (ki bu durum günlük değişmeler gösterir yani hormon tetkiki ile saptamak zordur) saçlı deride yağlanma kendini gösterir. Yağ, ölü hücreler, kirler ve tozlar karışarak 'sebum' adını verdiğimiz bir sıvağ oluştururlar.
Normalde günde 50-100 tel saç dökülmesi olağan kabul edilebilir.
Ancak folikül adını verdiğimiz saç kökleri sağlam kaldığı için, bu dökülenlerin yerine yeni saçlar çıkabilir. İşte bu sirkülasyon devam ederken yukarıda söz ettiğimiz yağ karışımı, dökülen saç kökünün ağzını tıkar. Bu tıkacın üzeri zamanla tamamen örtülür ve beslenemeyen saç kökü ölür; bu saç, kaybının başlangıcıdır.
ÖNEMLİ OLAN TÜRÜNÜ SAPTAMAK
Tiroid hormonlarının çalışması da saç kaybı ile ilgilidir. Bu nedenle saç kaybı şikayeti ile başvuran hastalara öncelikle kan sayımı, demir ve çinko seviyeleri ve tiroid fonksiyonları testlerinin yapılması gerekir. Test sonuçları normal değilse bunları düzeltmek gerekir.
Daha sonra saç dökülmesinin normal bir saç dökülmesi mi, yoksa başka bir tür saç dökülmesi mi olduğunu saptanır. Bu hastalıklar arasında en önemlisi, bağışıklık sisteminde oluşan bozukluklarda görülen, birkaç santim çapından başlayıp daha da büyüyebilen hatta kaş, kirpik ve tüm vücut tüylerinin dökülmesine sebep olabilen pelade'dır. Bu hastalığın tedavisi günümüzde kolayca yapılabilir, yani dökülen saçların çıkarılması tıbbi yöntemlerle sağlanabilir.
EVDE KOLAYCA UYGULANABİLİR
Erken yaşlarda başlayan saç dökülmeleri dermatologlar tarafından belirlenen bir medikal şampuan ve evde uygulanacak özel bakım kürleri ile kontrol altına alınabilir.
Dökülmenin mevsimsel olağan bir dökülme olmadığı ortaya çıkarsa, o zaman doktorların yazacağı reçete, hazırlatacağı özel karışımlar ve kürler ile hasta kendi tedavisini kendisi rahatlıkla evinde devam ettirebilir.
ÖLMEMİŞ KÖKTEN SAÇ ÇIKAR
Bir tansiyon ilacı çalışmaları sırasında; hayvan deneylerinde, kobaylardaki tüy artışından esinlenerek bir çalışma yapılmış ve tümüyle saç dökülmesine dönüştürülmüştür.
Saç dökülmesinin derecesine göre değişik konsantrasyonlarda hazırlanan solüsyon; doktorun uygun göreceği sürede kullanılarak hem saç dökülmesini durdurur, hem de ölmemiş saç köklerinden saç çıkmasını sağlar. Ancak ilaç bırakıldığında başka tedavilerle kombine edilmezse, ilacın etkisi ile çıkan saçlar dökülebilir.
ERKEKLER İÇİN...
Bir başka tedavi yöntemi ağızdan alınan bir ilaçtır. Ancak bu, kadınlarda kullanılamaz.
Yalnızca erkek hastalar içindir. Erkek tipi saç dökülmelerinde en önemli nedenin, testosteron hormonunun bir türevi olduğu bilinir.
Bu hormonun oluşumunu, bir aşamasında bozan bir ilaç, hormonun sadece saç dökülmesindeki işlevini durdurur. Böylelikle her gün dermatoloğun belirleyeceği dozda alınan bu haplar saç dökülmesini üç-altı ay arasında durdurabilir, daha uzun vadede kullanıldığında ölmemiş köklerden saç çıkması sağlanabilir.
MEZOTERAPİ DE UYGULANIR
Ciddi saç dökülme sorunu yaşayanlarda
saçın yapısında bulunması gereken
bileşenleri içeren ilaçların direkt saçlı
deriye, saçın köküne zerk edilmesi gerekir.
Bu, saç mezoterapisidir. Çoğunlukla özel bir cihaz yardımıyla yapılan bu işlem, saç dökülmesini bir hafta ile bir yıl arasında kontrol altına alabilir.
PRP İLE SAÇLARINIZA KAVUŞUN
Hastanın kendi kanının özel bazı işlemlerden geçirildikten sonra DNA aktivatörü ile karıştırılıp yine özel cihazlar sayesinde saçlı deriye enjekte edilmesi işlemidir.
Daha uzun süreli bir koruma sağlar.
10 ADIMDA GÜNEŞTEN KORUNUN
1) Susamayı beklemeyin, bol su için.
2) Açık renk ve bol giysi giyin, şapka takın.
3) Alkol ve kafein tüketmeyin.
4) Saat 11.00 ve 16.00 arası güneşe çıkmayın.
5) Dışarı çıkarken güneş koruyuculu kremler sürün. Yansıyan ışınların bile zarar verebileceğini unutmayın.
6) Kronik hastalıklar varsa serin bölgelere seyahat edin.
7) Spor yapıyorsanız erken saatte ya da akşam yapın.
BU ÖNERİLERE UYUN SAÇINIZDAN OLMAYIN
Güneşin zararlı etkilerinden saçınızı koruyun. Güneş altında ve denizde çok kalmak saçlarınıza zarar verir. Koruyucu sprey
ya da şapka kullanın.
Saçları sık yıkamak, saç derisinin yağ dengesini bozar ve saçlar daha fazla yağlanır. Saçınızı her gün yıkamayın. İkiüç günde bir ph 5.5 değerinde bir şampuanla yıkamak yeterlidir.
Bilinçsiz beslenme ve diyetler, saç kaybına neden olabilir. Vitamin, mineral ve protein eksikliği saçı cansızlaştırarak dökülmesine yol açar. Sağlıklı saçlar için B6, B12, C, E ve biyotin vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, çinko, bakır ve demir gibi aminoasitler de çok önemlidir.
Jöle kullanmayın, kullanırsanız da aynı gün saçınızı yıkayın.
Stresten uzak durun. Yüksek stres saç kaybına neden olur. Kendinize zaman ayırmaya çalışın.
Çok sıkı şapka kullanmayın.
Saçlarınızı nazikçe tarayın ve fırçalayın. Saçlara sert davranmak saç kaybını artırır.
PARFÜM SÜRÜP GÜNEŞE ÇIKMAYIN
Cildi
lekelenmeye müsait olan ve ilaç kullananlarda cilt lekelenmeleri daha sık görülür. Bu ilaçların başında ise doğum kont-rol hapları gelir. Onun dışında bazı ağrı kesici
ler de leke oluşumunu kolaylaştırabilir. Ayrıca parfüm ve bazı deodorantlar sıkarak güneşe çıkmamak daha doğru olur. Kısacası ciltte leke oluşumunu engellemek için kimyasallar, parfümler, bazı ilaçları kullanmamak ve özellikle bazı bitkilerle, örneğin incir sütüyle oynayıp dışarı çıkmamak gerekiyor.