Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu: Havuç suyu ile bronzluğun süresini uzatın

PROF. DR. İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU İLE DOĞANIN DİLİNDEN
Bu hafta sizlere, özellikle yaz meyvelerin bilmediğiniz özelliklerinden bahsedeceğim…
KİRAZ
Kiraz öyle bir nimettir ki; hem sapı, hem çekirdeği, hem de meyvesi insan için hizmet eder. Zirai ilaç kullanılmamış kirazın tüketilmesini öneririm. Özellikle kanın viskozitesini düşürür ve çok az kan sulandırıcı etkisi vardır. Doyurucudur. Esas özelliği sapındadır, kurutulmuş kiraz sapı mükemmel bir diüretiktir. Eğer ağır diüretik kullanıyorsanız, mesela pilavix, comadin; kiraz sapını kullanamazsınız. Genel olarak benzer ilaçların etken maddesi varfarindir. Bir bardak suda 25-30 adet kurutulmuş kiraz sapını beş-yedi dakika kaynatıp suyunu için. Özellikle adet dönemindeki kadınların yüz, kol, el ve bacaklarında ödem olur; kiraz sapı ödem oluşmasını önler. Adetin başlamasına iki gün kala, eğer bunu günde bir defa içmeye başlarsanız ödem oluşmadığını hayretle göreceksiniz. Kiraz sapı bulamıyorsanız, mısır püskülünü de bu anlamda kullanabilirsiniz. Bu kürün 7-10 gün yapılması önerilir.
Kirazın çekirdekleri
Yediğiniz kirazların çekirdeklerini lütfen atmayın. Bugün Avrupa'da, İsviçre'de, Avusturya
'da, Almanya
'da eczanede kiraz çekirdeği yastığı/torbası vardır. Kiraz çekirdeklerini özellikle bebeklerin sırtına, karın bölgesine koyarsınız; gazlarının alınmasında fayda sağlar. Sıcak su torbası koyarsanız bebeği terletir, bu terletmez. En büyük tercih nedenlerinden bir tanesi budur.
VİŞNE
Siroz hastalarında, karın zarında (periton) assit denilen sıvı birikmesi görülür. Bu hastalardan üç-beş litreye kadar su alındığını bilirim. Vişnenin en önemli özelliği, peritonda sıvı birikmesine engel olmasıdır. Böyle bir su birikimi olanların yapacağı şey, vişne suyu içmektir. Günde 25-30 tane taze vişne yiyin veya yüzde 100 vişne suyunu (aç ya da tok fark etmez) için. Rahatsızlığınızın seyrine göre en az 15 gün bir bardak öğleden önce, bir bardak öğleden sonra olarak uygulayın.
DUT
Beyaz dut, doğal antibiyotik
tir. Dut neden yaz meyvesidir? Sıcak mevsimlerde su birikintilerinde bakteri, mikroorganizma popülasyonu artar. Dolayısıyla kuş bakteri yükü fazla olan bu suyu içer ve ishal olur. Enfeksiyona yakalanma riski çok yüksektir. İşte bu yaz mevsiminde mikrobiyolojik yükü artan sudan içen kuşlar oradan kalkıp dut ağacına gidip dut yerler. Bizim en ünlü dutlarımız Batı Karadeniz'de ve doğuda Kemaliye'dedir. Bazı belediyeler, yollardaki dut ağaçlarının birçoğunu yok ettiler. Ek olarak, dut kabızlığı da önleyicidir.
Dut kurusu
Ellerde oluşan egzama, çatlar ve kaşıntı yapar. Ve bir türlü egzamayı geçiremezsiniz. Çözüm olmamasına rağmen kortizonlu krem verilir. Yarım litre suyun içine iki avuç dolusu beyaz dut kurusunu atıp sekiz-dokuz dakika kaynatın. Dayanabileceğiniz sıcaklığa geldiğinde 15-20 dakika elinizi bu suyun içinde bekletin. Bir gün ara verip, bir gün yapın. Yedi-sekiz defa yaptığınızda egzama şikayetleriniz de azalma olur. Eğer düzelme olmazsa bilin ki o egzama değil başka bir rahatsızlıktır ve bu durumu doktorunuzla konuşmanız gerekmektedir.
Modern tıbbın çözemediği bir şey daha var. Mesela kanda CRP (Chemical reactif protein) yükselir. Bu durum, kandaki iltihap olarak bilinir. Hekimler antibiyotik verir ama bir türlü düşmez. Beyaz dut kurusunu yedi-sekiz dakika kaynatıp, en az 15 gün suyunu ılık olarak sabahakşam için. Küre başlamadan önce ve bitirdikten sonra kan tahlili yaptırın, CRP değerinin düştüğünü göreceksiniz.
Şeker hastaları dutu ağız yoluyla kullanamazlar, sadece bu kürü yapabilirler. Bazı şeker hastalarının ellerinde yara açılır. Beyaz dut yaprağını kaynatın (tazesi de, az kurutulmuşu da olur. Ama özellikle taze beyaz dut yaprağı kullanmaya çalışın) ve bunun suyuyla pansuman yapın. İki bardak suda dört-altı adet yaprağı yedi-sekiz dakika kaynatıp ılıdıktan sonra ıslatın veya elinizi suda beş dakika bekletin. Sonrasında elinizi yıkamayın.
HAVUÇ
"Bende unutkanlık var, bunu nasıl ortadan kaldırayım?" diyorsanız; havuç suyu unutkanlığa karşı bire birdir. Yapacağınız şey, akşam yatmadan önce bir bardak taze sıkılmış havuç suyu içmektir. Üç-dört gün sonra hatırlama gücünüzün ve unutkanlığınızın nasıl ortadan kalktığını hayretle göreceksiniz. Ancak bu kürün bir ay yapılması gerekiyor.
Her unutkanlık Alzheimer değildir; sakın öyle bir endişeye kapılmayın. Günlük yaşamın stresi, unutkanlığı tetikleyen bir faktördür. Alzheimer çok farklı bir şey, sinsi bir şekilde gelişen bir hastalıktır, erken teşhis
i yoktur. 20-30 yıl önceden başlar, sinsi bir şekilde gelişir ve ortaya çıktığında da yapacak pek bir şey yoktur. Genetik olarak ailenizde Alzheimer hastalığı varsa, genç yaşta bu kürü yapmaya başlayın. Yani en geç dört ayda bir, bir ay boyunca akşam yatmadan önce bir çay bardağı dolusu taze sıkılmış havuç suyu içerek bunun önüne geçebilirsiniz.
Sınav dönemlerinde çocuklarınıza akşam yatmadan önce büyük bir çay bardağı dolusu taze sıkılmış havuç suyu içirin. Yalnız bunu şeker hastaları yapamaz. Hatta içine bir-iki damla zeytinyağı damlatırsanız yağda çözünen vitaminleri, betakaroteni daha güçlü alacaktır.
Kullanacağınız havucun gevrek ve sert olması lazım; yumuşamış ve çok taze olmamalı. Havucun içerisinde A vitaminin ön basamağı olan betakaroten bulunmaktadır. Betakaroten vücuda alındıktan sonra ortadan ikiye bölünür. İki tane A vitamini gibi düşünün. Yazın havuç yiyenlerde veya havuç suyu tüketenlerde bronzluğun süresi de işte bu yüzden uzar.