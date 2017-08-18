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Yumurtanın zarı deyip geçmeyin...

Giriş Tarihi: 18.8.2017 16:59 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 17:14
Yumurtanın zarı deyip geçmeyin...

Yumurta sarısının iki tarafında yapışmış olarak bulunan o iplik gibi şey aslında...

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Yumurtanın zarı deyip geçmeyin...
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