Dikkat! "Gül hastalığı" olabilirsiniz...

Gül hastalığı hem ciltte sağlık sorunlarına hem de depresyona sebep oluyor. Gül hastalığı kılcal damarların yüze çok yakın olmasıyla ya da yüzdeki damarların genişlemesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.Gül hastalığında elmacık kemiklerde yoğun kırmızılık görülür. Genellikle kadınlarda ve beyaz tenli insanlarda rastlanır. Gül hastalığı çok çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar nedenler arasında şunları sıralıyor: Baharatlı yiyeceklere çok sıcağa ya da çok soğuğa karşı hassasiyet, tansiyon çıkması genetik yatkınlık, kılcal damarların cildin üst tabakasına yakın olması. Gül hastalığı tedavi edilmezse daha büyük sorunlara neden olabilen kronik bir rahatsızlıktır.Hastalığın ilerleyen evrelerinde iltihaplı yaralar ve akneler oluşabilir. Gül hastalığı fark edilmediği ve ilerlediği durumlarda lenf kanserine dönüşebilir.