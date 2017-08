Yola çıkmadan önce zencefil çayı için

BUGÜN NELER OLDU

Bu hafta siz değerli okurlarıma baharatların şifalı etkilerinden bahsedeceğim ve faydalı kürler hakkında bilgi vereceğim.Sık sık mide bulantısı yaşıyorsanız veya uçak ve araç yolculuklarında mide bulantısı nedeniyle rahat bir yolculuk geçiremiyorsanız, zencefil bu anlamda mucizevi bir bitkidir. Yola çıkmadan önce zencefil çayı tüketilmesi bu sorunu çözecektir. Zencefil çayı, bağışıklık sistemini güçlendirir ve aynı zamanda çok iyi antioksidandır. Huzursuz bacak sendromu şikayetlerine karşı siyah hardal tohumu bulunmaz bir nimettir. Birkaç yudum su ile birlikte bir çay kaşığı siyah hardal tohumunu çiğnemeden sabah-akşam aç karnına tüketmek, bu soruna mükemmel bir çözüm getirir. Ayrıca sinir sıkışması şikayeti olanlar, siyah hardal tohumunu aynı şekilde yardımcı ve destekleyici olarak kullanabilirler.Erkeklerin özellikle 45 yaşından sonra sıkça görülen şikayetlerden biri olan iyi huylu prostat büyümesi sebebiyle gelişen idrar yapma sıkıntılarını önlemek için, bazı gıdalardan uzak durması gerekir. Özellikle safran ve safran içeren besinler bu sakıncalı gıdalar arasındadır. Çünkü safran; iyi huylu prostat büyümesini hızlandırır ve idrar yapma zorluğunu da artırır.İzmir kekiği olarak bilinen ve halk arasında 'bilya kekik' olarak tanımlanan baharatın, özellikle ürik asit yüksekliği şikayeti çeken kişiler tarafından günde iki kez çay olarak tüketilmesini öneririm. Bu bitki, gut hastalığı şikayetine karşı mükemmel ölçüde yardımcı ve destekleyicidir. Aynı zamanda protein kaçağı sorunu yaşayan hastalar da bu bitkiyi destekleyici olarak kullanabilirler. Bilya kekik, sedatif etkilidir. Kolesterol ve trigliserit düşürülmesine de yardımcıdır.Yabani kekik veya zahter, özellikle çocuklarda kıl kurdu şikayetine karşı mükemmel çözüm getirir. Ayrıca diş eti çekilmesi ve astım şikayetlerine karşı yardımcıdır. Epilepsi hastası olanlar yaban kekiğinin çayı ile bu hastalığa karşı direnç kazanabilirler. Aynı şekilde yabani kekik çayı, zatürre şikayetine karşı da mükemmel bir destekleyicidir. Çocuklarda kıl kurdu şikayetine karşı önerim; bir bardak suda bir tatlı kaşığı yaban kekiğini beş-altı dakika kaynatıp ılıdıktan sonra günde iki defa sabah-akşam içmeleridir.Zerdeçal giderek daha popüler hale gelen bir baharat ve bunun bir dolu haklı nedeni var. Bağışıklık sistemini güçlendirici, vücut direncini artırıcı ve soğuk algınlığı dönemlerine karşı zerdeçal oldukça iyi destekleyicidir. Yüksek kolesterol ve trigliserite karşı da etkisi vardır. Ayrıca kanseri önlemekte de güçlü bir yardımcıdır.Özellikle kadınların tüylenme şikayetine karşı günde iki kez birer tutam taze nane tüketmelerini öneririm. Ayrıca, ülseratif kolit şikayeti olan kişilerin de taze nane tüketmeleri faydalı olacaktır.Yavaş veya hızlı çalışan tiroitlerinizin normal seviyeye getirilmesinde, günde üç defa birer tutam taze dereotu tüketilmesi oldukça etkilidir. Dereotu, eğer tiroitlerinizde nodül var ise nodüllerin ortadan kaldırılmasına, iki-üç ay düzenli kullanım şartıyla mükemmel ölçüde yardımcıdır. Dereotunun bir diğer özelliği de iştah kesmesidir. Diyet uygulayanlar her öğünden önce birer tutam dereotu tükettiklerinde iştahlarının nasıl kapandığını hayretle görecekler. Ayrıca sıkça hemoroid şikayeti çekenlerin sofralarından dereotunu eksik etmemelerini öneririm.80-90 yaşındaki insanların ishale yakalanmaları, vücutlarından fazla miktarda tuz atılımına sebebiyet vermektedir. Bu durum, halsizlik, aşırı yorgunluk veya kalpte ritim bozukluğuna yol açmaktadır. Genel olarak vücudun elektrolit dengesi bozulduğundan dolayı bu şikayetler ortaya çıkmaktadır. Birkaç yudum suyla günde iki defa öğlen ve akşam olmak üzere dokuz-on tane kuru karanfili aç karnına yutmak, ishalin önlenmesinde müthiş etkilidir. Öğleden sonraları zihin yorgunluğu çekiyorsanız, içtiğiniz bir bardak siyah çayın içerisine dokuz-on tane kuru karanfil atıp karıştırın. Şeker ilave etmeden içtiğiniz çayınızın, zihin yorgunluğuna karşı nasıl bir takviye olduğunu hayretle göreceksiniz. Tinnitus şikayeti olanlar da karanfilin bu özelliğinden istifade edebilirler.Ölçülü kullanıldığı takdirde karaciğer yağlanmasına karşı ve karaciğerin güçlenmesi için mükemmel bir destekleyicidir. Özellikle Hepatit- B ve Hepatit-C hastalıklarında viral yükü düşürme etkisi vardır. Avrupalılar ve Amerikalılar et yemeği yaptıklarında et sosunun içerisine bir miktar lavanta çiçeği karıştırarak servis yaparlar. Lavanta aynı zamanda sedatif etkilidir; sakinleştiricidir. Akşamları içtiğiniz lavanta çayı ile rahat bir uyku çekebilirsiniz. İltihaplı eklem romatizması şikayeti olanlara karşı lavanta çayı iyi bir yardımcıdır. Lavanta çayını, bir bardak suda bir tatlı kaşığı kaynatarak hazırlamanızı ve ılındıktan sonra yudum yudum içmenizi öneririm. Ayrıca saç dökülmesi şikayeti olanlara, lavanta çayı ile saçlarını yıkamasını tavsiye ediyorum.