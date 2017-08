Bayramda bu 7 hatadan kaçının!

"Kurban Bayramı olur da kahvaltıda kavurma yenmez mi?", "Misafirlikte ikram edilen tatlıyı geri çevirmek ayıp olur, yemek lazım", "mangalda yağlı et lezzetli olur" diyorsanız bir kez daha düşünmenizde fayda var. Zira bayram da olsa, her canınızın çektiğini 'nasılsa bayram' deyip üstüne üstlük ölçüye dikkat etmeden tüketmeniz reflü ve hazımsızlıktan yüksek tansiyona, diyabetten kalp-damar hastalıklarına ve kilo alımına dek bir çok şikayete yol açabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı, "Et, yağlarından ayrıştırılmış olsa bile etin yaklaşık yüzde 20'si yağdan oluşmakta ve bu da fazla et tüketen sağlıklı kişilerde bile sorunlara davetiye çıkarmaktadır. Üstelik eti sadece tüketirken değil pişirirken de çok dikkatli olmak gerekir. Şerbetli tatlılardan kaçınmalı, mangal yapanlar da eti zehire dönüştürmemek için pişirme kurallarına mutlaka uymalı" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı, Kurban Bayramı'nda en sık yapılan 7 hatayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.