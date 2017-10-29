Sedef hastalarının yüzde 40'ı ayrımcılığa uğradığını düşünüyor

Sedef hastalığı (Psoriasis), yatkın kişilerde hayatın herhangi bir döneminde ortaya çıkan, üzeri genellikle sedef rengi pullarla örtülü, pembe-kırmızı döküntülerle kendini gösteren bir hastalık. Tüm dünyada ve Türkiye'de yaklaşık yüzde iki oranında görülüyor. 29 Ekim Dünya Psoriasis (Sedef Hastalığı) Günü nedeniyle görüş bildiren Psoriasis Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, hastalığın tedavisinde sigara ve alkol tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Genç yaşta şiddetli seyreden psoriasisin daha yoğun psikolojik sorunlara hatta intihar riskine yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Emel Bülbül şunları söyledi: "Sedef hastalığını yüzde 40-90 oranında psikolojik sorunlar tetikliyor. Hastaların yüzde 66'sında kariyer seçimini, yüzde 58'inde meslek seçimini, yüzde 52'sinde sosyal ilişkileri, yüzde 44'ünde eğitim sürecini, yüzde 22'inde çocuk sahibi olma kararı gibi hayattaki çok önemli kararları etkiliyor ve yönlendiriyor. Hastaların yaklaşık yarısı, yaşadıkları sorun nedeniyle öfke ve hayal kırıklığı hissettiklerini belirtiyor. Hastaların yarısı uyku problemi yaşıyor ve üçte birinin cinsel yaşamları olumsuz etkileniyor. Yüzde 70'i hastalıkları nedeniyle çaresizlik hissediyor. Yüzde 40'ı ise, toplumda negatif ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyor."