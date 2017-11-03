Vitamin eksikliğinin 9 garip belirtisi

Yorgunluk

Günlük yaşamın yorgunluğu değil de daha uzun süreli bedensel yorgunlukların nedeni B1 vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor. Fiziksel koordinasyon bozukluğu ve zihin bulanıklığı da uzun süreli yorgunluğa eklenince çekilmez bir hal alabiliyor. Ayrıca B1 vitamini beynin enerji üretiminde büyük rol oynuyor. Uzun süreli zihinsel yorgunluk ise B12 vitaminin eksikliği sebebiyle olabiliyor. Konsantrasyonda zorlanma, unutkanlık, hafıza kaybı gibi belirtilere sahipseniz B12 eksikliğiniz olabilir.