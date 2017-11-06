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geldi diye olmak zorunda değilsiniz

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN

Sağlık Haberleri

Giriş Tarihi: 6.11.2017
Kış geldi diye grip olmak zorunda değilsiniz

aylarında vakalarında artış görülür. Gripten korunmak için düzenli egzersiz yapın, taze meyve-sebze tüketin, hijyene önem verin

mevsimi geldi çattı. Ani hava değişikliklerinin yoğun olarak yaşandığı sonbahar- mevsimlerinde grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonları da artış gösteriyor. Alınan basit önlemler ve aşılar ile aslında gripten korunmak mümkün. Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, kışı grip olmadan geçirmenin yollarını anlattı...

Nezle ile grip arasındaki fark nedir?
Nezle veya ; hapşırık, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı, boğaz sı, öksürük, yüz ve alın bölgesinde dolgunluk hissi gibi belirtilerle ortaya çıkan üst solunum yollarının viral enfeksiyon hastalığıdır. Erişkinlerde genelde ateş görülmez. Bir hafta sonra şikayetler azalır. Grip ise daha ağır şikayet ve bulgularla seyreden bir enfeksiyondur. Hastalarda ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, öksürük gibi belirtiler görülür. Ayrıca boğaz ağrısı, nezle, burun akıntısı veya tıkanıklığı gibi bulgular da görülebilir. Gribal enfeksiyonlarda korkulan tablo; hastalarda sinüzit, orta kulak iltihabı, zatürre gibi komplikasyonların ortaya çıkmasıdır.

BOL SIVI ALIN
Antibiyotikler gripte faydalı mı?
Antibiyotikler, viral enfeksiyonlarda etkili değildir, dolayısıyla kullanılmasının bir yararı yoktur. Grip enfeksiyonuna bakteri kaynaklı durumlar (sinüzit, orta kulak iltihabı, zatürre gibi) eklenmişse antibiyotik faydalı olur ve kullanılmalıdır. Grip tedavisinde ağrı kesici ve ateş düşürücüler, bol sıvı alımı ve yatak istirahati; şikayetlerin azalmasına yardımcı olur.

ÖNCELİKLE GRİP AŞISI OLMASI GEREKENLER KİMLERDİR?
65 yaş ve üstündeki kişiler.
Kronik hastalığı olan kişiler (diyabet, kronik kalp hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kronik karaciğer, böbrek hastalığı)
, organ ve kemik iliği nakli yapılan, bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler ve bu hastalara bakan kişiler.
Hastanelerde çalışan doktor, hemşire, hastabakıcılar, kreş ve huzurevleri çalışanları.
Yüksek risk grubundaki kişilerle yakın temasta olan kişiler, grip aşısı yaptırmalıdır.

Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?
Ekim-Kasım aylarında yapılması önerilmekle birlikte, enfeksiyonun görüldüğü tüm kış ayları boyunca da yaptırılabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI

Güne güzel bir kahvaltı ile başlayın:
Her yeni güne düzenli yapılan bir kahvaltı ile başlamak çok önemli. Özellikle kahvaltıda kaliteli proteinlerin yer aldığı yumurta, peynir gibi besinler tabağınızda olmalı.

Düzenli egzersiz yapın:
Hafif tempolu, haftada dört-beş kere ortalama 30 ila 45 dakika egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.

Yeterli miktarda su tüketin:
Havaların soğuması ile azalan sıvı tüketiminizi artırmayı ihmal etmeyin. Çay, kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz, aksine vücudunuzun ihtiyaç duyduğu su gereksiniminin artmasına neden olur. Bu sebeple, su içmek için susamayı beklemeyin. Her gün 10-12 bardak su içmeye özen gösterin ve bunu dört mevsim alışkanlık haline getirin.

Hijyen-el hijyeni:
Hastalığın bulaşmasını önlemek için elleri sık sık sabun ve suyla yıkamayı ihmal etmeyin.

Meyve ve sebze yemeye özen gösterin:
Mevsimine göre taze sebze-meyveyi yeterli miktarda ve çeşitlendirerek tüketin. İçinde bulunduğumuz sonbahar ile beraber doğal olarak sebze ve meyve çeşitleri azalmış olsa da bu dönemde çıkan ürünler bağışıklık sistemimizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Patlıcan, havuç, ıspanak, taze fasulye, kırmızı biber, karnabahar, kereviz, portakal, nar, greyfurt, ayva, armut, elma, kivi gibi sebze ve meyveleri sofralarınızdan eksik etmeyin.

Haftada üç kez balık tüketin:
Bağışıklık sisteminiz için yeterli Omega-3 alımına özen gösterin. Omega-3 tüketimi bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, aynı zamanda sizi sonbahar depresyonuna karşı da korur. Haftada iki-üç kez balık yemek ve her gün herhangi bir ara öğününüzde iki tam ceviz tüketmek, sağlığınıza ve mutluluğunuza katkı sağlayacaktır. Eğer yeterli düzeyde Omega-3 alımınız yoksa, uzman bir hekimin önerisi ile Omega-3 takviyesi alabilirsiniz.

Stres hastalandırır Yeterli ve kaliteli uyuyun:
Düzensiz ve az uyuyanların vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara daha kolay yakalanırlar. Beyin, karaciğer, akciğerler, hatta kasların bile sorunsuz çalışabilmesi için sıcaklığı kontrol edebilmesi ve hormonları salabilmesi gerekir. Uykusuz kalmak, vücudun bunları yapmasını zorlaştırır.

Grip aşısı yaptırın:
Grip aşısı yaptırmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Özellikle yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı olanların grip aşısı yaptırması önerilir. Grip aşısı, bağışıklık sistemini çalışmaya teşvik eder. Aşı ile vücudunuz, virüsü nasıl tanıyacağını ve virüse karşı nasıl savaşacağını öğretir.

Gereksiz ilaç kullanımından kaçının:
Antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonları tedavi eder. Gereksiz şekilde antibiyotik almak sağlığınız için tehlikeli olur ve antibiyotiğe karşı olan direncinizi yükseltir. Doktor önerisi olmadan, gereksiz antibiyotik kullanmayın.

Stresten uzak durun ya da stresi yönetmeye çalışın:
Vücut, stresi yok edebilmek için çeşitli maddeler üretirken dengesini şaşırır ve immün sistemde çöküş meydana gelir. Bu nedenle stres dönemlerinde hepimiz daha sık hasta oluruz.

Protein, bağışıklığı güçlendirir:
Protein alımı, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yumurta en güçlü proteindir. Eğer doğal yumurta bulabilirseniz, haftada üçdört tane tüketin.

SOĞUK ALGINLIĞI HİSSETTİYSENİZ...
Ilık ve rahat ortamda bulunun ve ağır fizik aktivitelerinden uzak durun.
Ateş ve diğer belirtilerin ağır seyrettiği durumlarda yatak istirahati yapın.
Mukusu yumuşatmak, drenajı sağlamak ve kaybolan sıvıyı tekrar kazanmak için günde en az sekiz bardak su için.
Nemlendiriciler ve su buharı kullanarak çevrenin nemini artırın. Bu, göğüs tıkanıklığının kaybolmasına yardım eder.
Boğaz ağrısını azaltmak için ılık tuzlu su ile gargara yapın.
Hastalığın şiddetini azaltmak için C vitamini kullanın.

BUNLARI UNUTMAYIN!
Aşınızı yaptırın. Merak etmeyin, geç kalmadınız.
Alacağınız ilaca doktorunuz karar versin.
Hijyen ve el yıkama, hastalığın bulaşmasını önlemekte çok önemlidir.
Hastaysanız, hem sizin, hem de başkalarının sağlığı için işe gitmeyin.
Doğal beslenmek ve bol sıvı tüketmek, çabuk iyileşmenin en kısa yoludur.
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Kış geldi diye grip olmak zorunda değilsiniz
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