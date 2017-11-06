Meğer o hastalığın en büyük düşmanıymış

TAM BİR SAĞLIK DEPOSU OLAN FINDIK

Beyin sağlığından mutluluk hormonlarına, diyabet riskini azaltmasından kanserden korumaya dek çok önemli faydalar sağlıyor. Lezzetinin yanı sıra yapısında bol miktarda lif barındırıyor. Protein, karbonhidrat, antioksidanlar, B riboflavin, tiamin, niasin, piridoksin ve pantotenik asit gibi vitaminleri, kalsiyum, folat, çinko, potasyum, demir ve manganez gibi mineralleriyle sağlığımız açısından adeta bir hazine.

Bir çok ülkeye ihraç ettiğimiz ve enerji kaynağı olarak kullanılan fındık bitkisinin vücudumuza da inanılmaz katkıları var. Uzmanlar kavrulmuş fındığın besin değeri azaldığı için vatandaşların çiğ fındık yemesini öneriyor. Beslenme ve Diyet uzmanı Ayça Güleryüz çiğ fındığın 10 faydasını anlattı