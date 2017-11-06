Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Meğer o hastalığın en büyük düşmanıymış

Giriş Tarihi: 6.11.2017 12:10 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 12:40
Meğer o hastalığın en büyük düşmanıymış

TAM BİR SAĞLIK DEPOSU OLAN FINDIK

Beyin sağlığından mutluluk hormonlarına, diyabet riskini azaltmasından kanserden korumaya dek çok önemli lar sağlıyor. Lezzetinin yanı sıra yapısında bol miktarda lif barındırıyor. Protein, karbonhidrat, antioksidanlar, B riboflavin, tiamin, niasin, piridoksin ve pantotenik asit gibi vitaminleri, kalsiyum, folat, çinko, potasyum, demir ve manganez gibi mineralleriyle sağlığımız açısından adeta bir hazine.

Bir çok ülkeye ihraç ettiğimiz ve enerji kaynağı olarak kullanılan bitkisinin vücudumuza da inanılmaz katkıları var. Uzmanlar kavrulmuş fındığın besin değeri azaldığı için vatandaşların çiğ fındık yemesini öneriyor. Beslenme ve Diyet uzmanı Ayça Güleryüz çiğ fındığın 10 faydasını anlattı

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meğer o hastalığın en büyük düşmanıymış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz