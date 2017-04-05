“16 Nisan parti değil, ülkemizin bekası meselesi”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Zonguldak'taki törende konuşma yaptı. Albayrak şunları söyledi: "15 senede laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak Türkiye'yi ekonomi, özgürlükler, özgüven olarak daha da büyütmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok ama çok çalışıyoruz. 16 Nisan bir parti meselesi değil. Türkiye'nin geleceği için Türkiye'nin bekası meselesi. 15 Temmuz bize çok önemli bir resim gösterdi. İçimizdeki, dışımızdaki vatan hainleri, terör örgütleri FETÖ, PKK, DHKP-C'nin bu ülkeyi yıkmak için sivil insanlarımızı şehit etmeyi göze aldıklarını gördük. 16 Nisan işte bunun için 15 Temmuz'un rövanşıdır. 'Hayır' diyenlere vatan haini demiyoruz. Kimse çarpıtmasın. Bugün tüm terör örgütleri, Kandil, İmralı, FETÖ, Pensilvanya, yurtdışına kaçtı. Ülkemizi bölmeye çalışanlar, yurtdışından bize demokrasi dersi vermeye çalışıp hakikatte bu ülkeyi bölmeye çalışan faşistler, 'hayır'da birleşiyorsa, burada oturup düşünmemiz lazım. Bu gerçekten hareketle ülkemizin bekası, birliğimiz ve beraberliğimiz için 16 Nisan'da 'evet' demeye var mıyız?"