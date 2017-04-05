AK Parti yeni sistemi eski krizlerle anlattı

AK Parti parlamenter sistemde geçmişte yaşanan krizlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde neden yaşanmayacağını örneklerle anlattı. İşte AK Parti'nin sosyal medyada ve meydanlarda anlattığı örnekler:



19 ŞUBAT 2001 MGK KRİZİ

2001'de MGK toplantısında yaşanan krizin sonucunda Cumhurbaşkanı Sezer Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlattı. Bir gecede borsa dibe vurdu. Gecelik faiz yüzde 7500'e yükseldi. Ülkede binlerce işyeri kapandı. 4540 şirket battı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem'inde yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Böylece olası krizlerin önüne geçiliyor.



31 ARALIK 1977 GÜVENOYU KRİZİ

31 Aralık günü CHP'nin 2. Milliyetçi Cephe hükümeti aleyhine verdiği gensoruda hükümete güvenoyu vermeyen Adalet Parti'li (AP) vekiller hükümetin düşmesine sebep oldu. Olayın perde arkasında CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit AP'li vekillerle görüşmüş ve bakanlık karşılığında hepsini ikna etmiştir. Daha sonra kurulan hükümet "Güneş Motel Hükümeti" olarak anılacaktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ise hükümete güvenoyunu artık millet verecek.



27 MAYIS 1960 DARBESİ

Bir grup genç subaydan oluşan cunta 10 senelik Demokrat Parti iktidarını devirdi. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde devletin gerçek sahibi millet olacak



28 HAZİRAN 1996 HÜKÜMET KRİZİ

1995 seçimlerinden Refah Partisi'nin birinci parti olarak sandıktan çıkmasıyla ordu, Doğru Yol Partisi ve ANAP'ı bir koalisyona zorladı. Yapılan zoraki koalisyonla Anayol hükümeti 1996'nın mart ayında kurulacaktı. Ancak Refah'ın Anayasa Mahkemesi'ne "güvenoyu sırasında yeterli salt çoğunluk sağlanmadığı" gerekçesiyle açtığı iptal davası haklı görüldü. Hükümetin lideri Mesut Yılmaz istifa etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kalıcı istikrar getirecek.



28 ŞUBAT SÜRECİ

Tarihin en uzun MGK'sı sonrası başlayan yıldırma sürecinin sonunda Başbakan Necmettin Erbakan istifa etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Darbe anayasasının askeri yönetim anlayışı sivilleşiyor. Silahlı Kuvvetler Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi içine alınıyor. Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi olmaktan çıkıyor. Tüm darbe girişimleri tarihe gömülecek.