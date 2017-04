‘Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Zonguldak'ta 130 milyon liralık tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Madenci Anıtı Meydanı'ndaki törende konuşan Erdoğan şunları söyledi:15 Temmuz'un senaryo olduğundan bahsediyor ana muhalefetin başındaki zat. Ben diyorum ki "Ey Kılıçdaroğlu, elinde bir belge varsa çık, açıkla. 16'sından sonraya bırakma rezil olursun. Açıkla da bizi rezil et.Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamlarını birleştirerek daha güçlü daha icracı bir yürütmeye sahip oluyoruz. Meclis yasama yetkisini tamamen uhdesine alarak yeni denetim imkanlarıyla güçlendirilmiş bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu mesele parti meselesi değil. Ülkemizin ve milletimizin bekası meselesidir.Kılıçdaroğlu yalanda çok kıvrak. "Hayır diyenlere terörist diyorlar" diyor. Alıştık yalanlarına ama bıktık. Demokrasilerde "Biz hangi oyu kullanırsak herkes aynı oyu kullansın" diye bir kaide yok. Hür iradesiyle millet oyunu kullanır. Yeter ki dürüst olalım, doğru anlatalım. Milleti yanlış istikamete sevk etmeyelim. Bir defa sen PKK'yı lanetleyemedin be. Hakkâri'ye gittin, meydanda Türk bayrağı yok. Kayıtları çıkartıp yüzüne mi vuralım? Bu iş yürek, aşk işi. Biz her yerde elhamdülillah bayrağımızla yürüdük.Bir tanesi çıkmış "Hayır çıkacağına inanıyorum, fakat 'evet' çıkarsa Samsun'dan gireriz, Amasya, Sivas, İzmir'den denize dökeriz" diyor. Bu da CHP'nin Konya milletvekili. Bu adama terbiyesiz demeyeceksin de kime diyeceksin. Seni Samsun'a, Sivas'a, Amasya'ya sokmazlar. Sen kimsin be ahlaksız. Haddini bil, kendini bil, ceddini bil, neslini bil. Ama bunlarda böyle bir haya yok ki. Bizim kültürümüzde edep denilen bir şey vardır. Edep yahu derler, el, dil, bel... Biz bu tahriklere gelmeyeceğiz. 16 Nisan'da sandıklarda demokratik olarak cevabı vereceğiz.16 Nisan'dan sonra, hani denize dökmek isteyenler var ya, ben onlara diyorum ki, "Biz sizi denize dökmeyeceğiz. Sizi bir siyaset müzesine vitrin objesi olarak yerleştireceğiz. Şaka bir yana, inanın Türkiye böyle bir muhalefeti, böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. İnsan siyaset arenasına çıktığında ister istemez karşısında şöyle akıllı, uslu bir muhalefet bekliyor. Bizim bahtımıza da düşe düşe ne yazık ki CHP düşüyor. Ne yaparsınız, kader işte.3 yıldır ellerine geçen her aracı kullanarak üzerimize saldırdılar. Sokakları terörize etmeye çalıştılar, çukurlarla terör örgütüne yol vermeye çalıştılar, yine olmadı. DEAŞ'ı sahaya sürdüler, başaramadılar. FETÖ ihanet çetesinin ordu, emniyet ve yargıdaki tüm militanlarını üzerimize saldılar. Milletimizin sillesini yiyip yerle yeksan oldular. Devletin kurumlarında ne kadar FETÖ'cü varsa temizliyoruz ve temizlemeye devam edeceğiz. Çünkü bu kanser virüsünü bu ülkenin, bu devletin bütün bünyesinden temizleyip atacağız. Bunlara hayat hakkı tanımayacağız."Güya bizi Suriye'de sıkıştıracaklardı. Fırat Kalkanı ile oyunu bozduk. Şimdi yeni oyunları hazırlıyorlar. Biz ise Fırat Kalkanı'ndan sonra yeni bir etabın hazırlıkları içindeyiz. Irak'ta, Sincar, Telafer, Kerkük ile yeni tezgahlar kuruyorlar. Onları da başlarına geçireceğiz. Kerkük'te milli bayrağın dışında orada ikinci bayrağın asılmasını kesinlikte yanlış buluyorum. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne sesleniyorum: 'Bu yanlıştan bir an önce dönün. Kerkük Kürtler'indir safsatasına asla biz uymuyoruz. Böyle bir iddianın içine girmeyin, onun bedeli de ağır olur. İyi giden münasebetlerimizi bozmayın. Hemen o bayraklarınızı indirin.""MHP'ninkurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in 20. ölüm yıldönümü. Bu vesileyle kendisini rahmetle yad ediyoruz. Ülkemizin sıkıntılı dönemlerinde milletimize öncülük etmiş kişilikleri sık sık hatırlıyoruz. 16 Nisan'da getirmek istediğimiz yeni sistemin hazırlığında rahmetli Türkeş ve diğer liderlerin çok önemli payı ve katkısı olmuştur. Ülkemizin sahip olduğu böylesine geniş ufuklu liderlerin kıymetini bugün muhalefet diye ortada dolaşanları gördükçe çok daha iyi anlıyoruz."Zonguldak, ekmeğini taştan, kara elmas kömürden çıkaran bir kent. Referandum kampanyası için kömür kenti Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemek için vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Madenci Anıtı Meydanı'nda toplandı. Meydanları her zaman dolduran ay yıldızlı bayraklara bu kez sarı baretler de eşlik etti. Alana asılan afişlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın madendeki fotoğrafının yanında "Taşı toprağı kömür, seninleyiz bir ömür", "Asla yalnız yürümeyeceksin" afişleri dikkat çekti. 460 metre derinlikteki Gelik Ocağı'nda yüzündeki kömür karasını yıkamadan gelen Sezer Kütükçü, maden ocaklarına yeni işçi alınmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle projelerin hız kazanacağını belirten Kütükçü, "Üretim artacak, Zonguldak kazanacak, Türkiye kazanacak" diyor. 16 yaşındaki Sena Özdemir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiği için meydana gelip desteğini belirtiyor. Yeni sistemle birlikte gençlerin önünün açılacağını belirten Özdemir, seçme ve seçilme hakkını elde edeceği 18 yaşına gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söylüyor. Kömürün karasına aldırmadan çocukları, ailesi, ülkesi ve milleti için yerin yüzlerce metre altında fedakarca çalışan Zonguldak'tan, Madenci Anıtı Meydanı'dan daha aydınlık bir Türkiye için tek bir ses yükseliyordu:"Evet."