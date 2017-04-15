Afrika’nın da umudu ‘evet’

Televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Biz sizi dünya lideri olarak görüyoruz. Korkmayın, yolunuza devam edin, arkanızdayız" diyerek dikkat çeken Senegalli üniversite öğrencisi Muhammed Niang (19), "Afrikalı Müslümanlar ve tüm mazlum milletler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve referandumda 'evet' çıkması için dua ediyor" dedi. Erdoğan'ın atv ve aHaber ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtladığı programda Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf eden Niang, 5 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında Senegal'den Türkiye'ye gelerek Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim hayatına başlamış. Halen de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıfında okuyor.Programda Erdoğan'a söylediği "Biz sizi dünya lideri olarak görüyoruz" cümlesinin laf olsun diye söylenmiş bir söz olmadığını belirten Niang şunları anlattı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyadaki mazlumların sesi oldu. Afrikalı Müslümanlar onu bir önder ve ümmetin reisi olarak görüyor. Zaten Afrika ülkelerinin de gözü bu referandumda. Çünkü Türkiye dünyadaki bütün Müslüman ve mazlum milletlerin umudu. Onlar bu referandumda Cumhurbaşkanı Erdoğan için ve 'evet' çıkması için dua ediyorlar. Evet ile Türkiye daha da güçlenecek, bunu herkes görüyor."