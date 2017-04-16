Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullanmak için saat 11:15'te evinden çıkış yaptı.



Erdoğan oy kullanacağı okula geldi. İlgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük oldu. Islıklar eşliğinde karşılandı. Erdoğan, sandık görevlileri ile oyunu kullandıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu böyle kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer seçimlerde olduğu gibi yine oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullandı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte sandığa gelen Cumhurbaşkan Erdoğan zarflarını torunuyla birlikte sandığa attı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

"CİDDİ BİR KATILIM BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanma işlemin ardından kameraların karşısına geçti. Cididi bir katılım oranı beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü halk oylaması sıradan bir oylama değildir. Cumhurtiyet tarihimizde parlamenter sistem içinde bir çok oylama yapıdı. Ancak bu oylama Türkiye'nin siyasi hayatında yönetim biçinde büyük bir değişimi getirecek. Halkımız bu sıçramaının yolunu açacaktır. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muassır medeniyetler seviyesi hedefinin üstüne çıkamız için daha hızlı büyümemiz gerekiyor. Sandıklardan açıldığında inşallah beklenen karar çıktığında geleceğe süratle yürüyeceğiz" dedi.



Erdoğan seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edeceğini açıkladı.

TÜRKİYE YENİ ANAYASAYI OYLUYOR! SANDIK BAŞINDAN KARELER