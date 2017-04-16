O illerde oy kullanma işlemi sona erdi

Referanduma saat 07:00'de başlayan doğu illerindeki oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 arası sandık başına gitti.

Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Oy kullanmanın bitiş saatine gelindiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenlerin, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecekleri açıklanmıştı.

YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla tüm sonuçları anında hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Referandum sonuçlarına ilişkin bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verebiliyor.