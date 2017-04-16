Ya gömecekler ya gömülecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'un Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerinde halkla buluştu. Erdoğan buralarda şöyle konuştu:(PKK terör örgütü) Çukurları, hendekleri açtılar mı? Bu teröristleri açtıkları o hendeklere gömüyoruz. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Ya silahlarını gömecekler, ya kendileri gömülecekler, ya da bu ülkeyi terk edip gidecekler. O silahlar gömülmediği sürece, ETA gibi yapmadıkları sürece, bu ülkede onlara yaşam hakkı yok. Çok çektik, bu milleti, ümmeti parçaladılar. Artık bunlara tahammül yok. Bedelini ödeyecekler.Bizim tek devletimiz var. Bunlar ise paralel devletmiş. Geç o işi geç. Sen sıkıyorsa yüreğin çık Türkiye'ye gel. Pensilvanya'ya sıkışıp kaldın. Niye gele miyorsun Türkiye'ye? Gel buraya şarlatan gel. Bu şarlatana aklını kiraya vermiş olan vatandaşlarıma sesleniyorum; lütfen uyanın, aklınızı kiraya vermeyin.İsviçre Parlamentosu'nun önünde Erdoğan'ın resmi, şakağına silah dayatılmış. "Erdoğan'ı öldürün" diyor. Allahıma hamdolsun, demek onlara dahi bu korkuyu vermişiz. Çünkü biz düşmana korku, dosta muhabbet erleriyiz.AB üyeleri Vatikan'a gitti. Vatikan'da ne işiniz var? Vatikan AB üyesi mi? Değil. Bunların içinde Protestan, Ortodoks, ateist var. Bunların hepsi Katolik olan Vatikan'a gidiyor. Hepsi diziliyorlar, nasihatlerini aldılar. Sonra da kuzu kuzu ayrıldılar. Çünkü bunlar tek millet. Kimse "Şöyleydi, böyleydi" demesin. Külahımıza anlatsınlar. 54 yıldır bu ülkeyi oyaladılar.(Hollanda'nın tavrı) O itler, orada Hüseyin Kurt'umuzun baldırından adeta parça koparıyor. Şimdi de "Bu işi uluslararası mahkemelere taşımayın" diye haber gönderiyorlar. Nerede adaletiniz, hukuk anlayışınız, kadın haklarınız? Böyle olmayacak, yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacak. Avrupa'nın, dünyanın neresinde olursa olsun, benim bir vatandaşım varsa, onun hakkını sonuna kadar korumak görevimdir.Biz demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri onlar istediği için değil, kendi vatandaşımız buna layık olduğu için savunuyoruz. Biz demokrasiye yaklaştıkça onlar uzaklaşıyor. Daha da vahimi Türkiye'ye her yolu ve yöntemi kullanarak saldırıyorlar ama biz ayakta kaldıkça onların gücü, nefesi tükeniyor. Bir asır önce Osmanlı için "hasta adam" deniliyordu. Bugünün hasta adamı Avrupa Birliği. Ekonomisi küçülüyor, borcu artıyor, ticaret hacmi daralıyor. AB üyesi komşumuz Yunanistan'a Almanya'nın verdiği para 400 milyar euro. Türkiye'nin böyle derdi yok. IMF'ye borcumuz yok. G 2013'te sıfırladık. Merkez Bankası'nın rezervi 27.5 milyar dolardı şimdi 106-107 milyar dolar.